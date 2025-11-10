Assine
overlay
Início Gerais
DESDOBRAMENTO

Justiça determina nova audiência sobre reparação da tragédia de Brumadinho

Sessão tratará de atraso nas fases preliminares da reparação pelo rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, ocorrida em janeiro de 2019

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/11/2025 19:30

compartilhe

SIGA
x
25 de janeiro de 2019 - Inúmeros plantões ao longo da programação deram destaque para o rompimento da barragem de Brumadinho (MG). Ao todo, 272 pessoas morreram em decorrência da tragédia.
Rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, deixou 272 pessoas pessoas mortas crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Uma nova Audiência de Contextualização referente à tragédia de Brumadinho foi marcada para o dia 25 deste mês, uma terça-feira, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A sessão, que ocorrerá no Auditório do Tribunal Pleno do TJMG, tratará de atraso nas fases preliminares da reparação pelo rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, ocorrida em janeiro de 2019.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o TJMG, o objetivo principal da audiência é a apresentação, ao juízo e ao público, dos resultados científicos prévios das pesquisas já concluídas pelo Comitê Técnico-Científico (CTC) do Projeto Brumadinho, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O acordo judicial firmado em 2021 previa que os Estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana e Ecológico (ERSHRE), desenvolvidos por instituição contratada pela Vale S/A, deveriam ser acompanhados pelo juízo por meio do CTC do Projeto Brumadinho, da UFMG.

Leia Mais

Além disso, os ERSHRE, que visam identificar riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente em razão dos rejeitos da barragem da Mina do Córrego do Feijão, no solo e no Rio Paraopeba, tinham previsão para ter as fases de 1 a 4 concluídas no fim de 2024. Contudo, a fase 2 se iniciou no 2º semestre de 2025.

Interessados em reservar vagas na audiência devem enviar um pedido de cadastramento, com nome completo e RG, para o e-mail jonana.freitas@tjmg.jus.br. As solicitações precisam ser enviadas até o próximo dia 17. O acesso é limitado, por ordem de envio, a 184 vagas. A partir do dia 19 de novembro, o TJMG responderá todos os interessados, com a informação sobre o êxito, ou não, do pedido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

brumadinho justica tragedia tragedia-de-brumadinho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay