Ex-companheiro invade e incendeia apartamento de mulher em BH

Um incêndio atingiu um apartamento de uma mulher de 51 anos na Rua Trucal, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), por volta das 18h30 dessa terça-feira (11/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram depois que o ex-companheiro, de 52 anos, ateou fogo no imóvel. As equipes conseguiram conter o incêndio e evitar que o fogo se alastrasse para outras partes do prédio.

Não houve vítimas, mas dois quartos ficaram destruídos. De acordo com Boletim de Ocorrências, o autor do crime ligou para vítima pedindo que ela fosse ao apartamento dele. Ela recusou o pedido, assim, ele disse que permaneceria na portaria do condomínio até que ela aparecesse, acrescentando que "de qualquer forma a encontraria".

Aproveitando que um veículo entrou no condomínio, o suspeito foi com o carro dele logo atrás. Testemunhas disseram que o autor parecia estar sob efeitos de drogas, por apresentar fala desconexa e comportamento desorientado.

Uma moradora relatou que quando entrou no bloco da vítima, o autor utilizou da mesma tática e aproveitou da situação para entrar junto com ela no prédio. Ele subiu o elevador e foi até o apartamento no 12° andar, começando o incêndio. Destroços do apartamento caíram sobre veículos estacionado próximos.

A vítima informou aos militares que irá até a Casa da Mulher Mineira (Delegacia de Mulheres) para pedir uma medida protetiva contra o ex-companheiro. A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil (PCMG) foram acionadas para atuar na ocorrência.

O apartamento foi isolado para os trabalhos de investigação e avaliação dos danos. As investigações continuam e a polícia procura procura pelo suspeito.

