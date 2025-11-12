Assine
INCÊNDIO EM BH

Ex-companheiro invade e incendeia apartamento de mulher em BH

Incêndio destruiu dois cômodos da residência no Bairro Goiânia; não houve vítimas

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/11/2025 11:56

Homem incendiou apartamento de ex-companheira em Belo Horizonte
Homem incendiou apartamento de ex-companheira em Belo Horizonte crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um incêndio atingiu um apartamento de uma mulher de 51 anos na Rua Trucal, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), por volta das 18h30 dessa terça-feira (11/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram depois que o ex-companheiro, de 52 anos, ateou fogo no imóvel. As equipes conseguiram conter o incêndio e evitar que o fogo se alastrasse para outras partes do prédio.

Não houve vítimas, mas dois quartos ficaram destruídos. De acordo com Boletim de Ocorrências, o autor do crime ligou para vítima pedindo que ela fosse ao apartamento dele. Ela recusou o pedido, assim, ele disse que permaneceria na portaria do condomínio até que ela aparecesse, acrescentando que "de qualquer forma a encontraria".

Aproveitando que um veículo entrou no condomínio, o suspeito foi com o carro dele logo atrás. Testemunhas disseram que o autor parecia estar sob efeitos de drogas, por apresentar fala desconexa e comportamento desorientado.

Uma moradora relatou que quando entrou no bloco da vítima, o autor utilizou da mesma tática e aproveitou da situação para entrar junto com ela no prédio. Ele subiu o elevador e foi até o apartamento no 12° andar, começando o incêndio. Destroços do apartamento caíram sobre veículos estacionado próximos. 

A vítima informou aos militares que irá até a Casa da Mulher Mineira (Delegacia de Mulheres) para pedir uma medida protetiva contra o ex-companheiro. A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil (PCMG) foram acionadas para atuar na ocorrência.

O apartamento foi isolado para os trabalhos de investigação e avaliação dos danos. As investigações continuam e a polícia procura procura pelo suspeito. 

