Grande BH: lote de materiais recicláveis pega fogo e gera fumaça em avenida
Corpo de Bombeiros Militar ainda não sabe o que causou o incêndio em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um lote com materiais recicláveis na madrugada desta sexta-feira (14/11) na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Conjunto Água Branca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), cinco viaturas atuam no local e uma pista no sentido Betim (MG) está interditada. Há grande quantidade de fumaça no local, devido aos materiais queimados, que invadiu a avenida em função da direção do vento.
Segundo os militares, eles foram acionados por volta de 4h e ainda não há informações sobre as causas que deram origem ao fogo, além da regularidade da atividade no endereço. por volta de 8h, os bombeiros informaram que parte da fumaça já foi dissipada.
As chamas foram contidas antes que se espalhassem pela vegetação no entorno e os bombeiros finalizam focos isolados para iniciar o rescaldo.
Até 8h36, foram utilizados 50 mil litros de água no combate às chamas. Um quadro com a imagem de Jesus Cristo não foi atingida, mesmo com as chamas altas.
A Transcon, que administra o trecho, está no local fazendo a gestão do trânsito.
O CBMMG também solicitou o apoio de uma retroescavadeira para revirar o material. Nenhum responsável pelo imóvel apareceu até o momento.