BRIGA NA GRANDE BH

Homem incendeia casa do irmão durante discussão por falta de luz

Vítimas se trancaram no banheiro do imóvel, em Contagem, na Grande BH, até chegada da PM; dois policiais passaram mal com fumaça

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
13/11/2025 09:38

Em Contagem, um homem colocou fogo na casa do irmão por falta de luz crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 38 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (12/11) depois de incendiar a casa do irmão durante uma discussão sobre a falta de energia elétrica no imóvel, na Vila Darcy Vargas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito chegou em casa e, ao perceber que o imóvel estava sem luz, responsabilizou o irmão, que mora no mesmo lote, junto da cunhada. Depois de uma discussão intensa, o homem colocou madeiras na entrada da residência do casal e ateou fogo.

O irmão e a cunhada se esconderam no banheiro e pediram socorro até a chegada dos militares. A PM utilizou uma palete de madeira sobre as chamas e conseguiu retirar o casal do local. Parte da casa ficou destruída.

O Samu foi acionado e encaminhou as vítimas para a UPA Ressaca. Dois policiais que participaram do resgate também foram levados ao Hospital da Polícia Militar depois de inalarem fumaça.

O autor do crime foi atendido na UPA Amazonas por reclamar de dores no joelho e no abdômen. Questionado se gostaria de prestar depoimento, permaneceu em silêncio. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Contagem.

