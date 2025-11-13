Homem incendeia casa do irmão durante discussão por falta de luz

Um homem de 38 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (12/11) depois de incendiar a casa do irmão durante uma discussão sobre a falta de energia elétrica no imóvel, na Vila Darcy Vargas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito chegou em casa e, ao perceber que o imóvel estava sem luz, responsabilizou o irmão, que mora no mesmo lote, junto da cunhada. Depois de uma discussão intensa, o homem colocou madeiras na entrada da residência do casal e ateou fogo.

O irmão e a cunhada se esconderam no banheiro e pediram socorro até a chegada dos militares. A PM utilizou uma palete de madeira sobre as chamas e conseguiu retirar o casal do local. Parte da casa ficou destruída.

O Samu foi acionado e encaminhou as vítimas para a UPA Ressaca. Dois policiais que participaram do resgate também foram levados ao Hospital da Polícia Militar depois de inalarem fumaça.

O autor do crime foi atendido na UPA Amazonas por reclamar de dores no joelho e no abdômen. Questionado se gostaria de prestar depoimento, permaneceu em silêncio. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Contagem.