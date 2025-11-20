Assine
MINAS GERAIS

Saruê e família em telhado recebem visita dos bombeiros e são 'despejados'

Animais foram capturados por bombeiros em Bocaiuva, no Norte de Minas, na manhã desta quinta-feira (20/11)

20/11/2025 21:32 - atualizado em 20/11/2025 21:33

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um gambá-de-orelha-preta — conhecido popularmente como saruê — acompanhado de cinco filhotes
Na manhã desta quinta-feira (20/11), por volta das 10h40, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) em Bocaiuva, no Norte de Minas, foi acionado para atender a uma ocorrência de captura de animal silvestre no Bairro Jardim Aeroporto.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um gambá-de-orelha-preta — conhecido popularmente como saruê — acompanhado de cinco filhotes vivendo no telhado da garagem do morador que fez a solicitação.

Após avaliar o caso, a equipe, utilizando equipamentos de proteção individual e técnicas adequadas para manejo de fauna silvestre, realizou a captura com segurança.

Como o animal adulto não apresentava nenhum tipo de lesão, os bombeiros efetuaram a soltura da família de gambás em seu habitat natural, em área afastada do perímetro urbano.

A corporação reforça que, ao se deparar com animais silvestres em áreas residenciais, a população deve acionar os bombeiros e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria, garantindo a segurança tanto das pessoas quanto dos animais.

