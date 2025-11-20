Assine
TRISTE DESFECHO

Homem desaparecido há seis dias é encontrado morto em área de mata em MG

Robson José Ribeiro deixa uma filha de 9 anos e um filho, de 2. Ele morava em João Monlevade, e o corpo foi encontrado sem marcas de violência

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
20/11/2025 19:40 - atualizado em 20/11/2025 20:18

Robson José Ribeiro, de 38 anos
Robson José Ribeiro tinha 38 anos e dois filhos crédito: Arquivo pessoal

Na tarde desta quinta-feira (20/11) o corpo de Robson José Ribeiro, de 38 anos, foi encontrado em uma área de mata no Bairro Nova Esperança, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (14). 

Ao Estado de Minas, a cunhada de Robson, Victória Aparecida, de 22 anos, diz que a família não tem suspeitas do que pode ter ocorrido. "Ele ligou para a esposa e falou que estaria em casa em no máximo 30 minutos. Depois disso, ele sumiu", disse. Na ocasião, ele tinha acabado de sair de uma empresa de transportes, onde trabalhava. 

O corpo, segundo a cunhada, não tinha marcas de violência e foi achado por um amigo, acompanhado de irmãos da vítima. "Ele estava tranquilo. Não tinha problemas com ninguém. Estamos aguardando o resultado do laudo do IML e o que a polícia vai nos passar", pontuou.

A Polícia Militar e a perícia técnica foram acionadas. A causa da morte ainda não foi informada e deverá ser investigada pela Polícia Civil.

Robson José Ribeiro deixa uma filha de 9 anos e um filho, de 2. 

