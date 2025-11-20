Homem desaparecido há seis dias é encontrado morto em área de mata em MG

Na tarde desta quinta-feira (20/11) o corpo de Robson José Ribeiro, de 38 anos, foi encontrado em uma área de mata no Bairro Nova Esperança, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (14).

Ao Estado de Minas, a cunhada de Robson, Victória Aparecida, de 22 anos, diz que a família não tem suspeitas do que pode ter ocorrido. "Ele ligou para a esposa e falou que estaria em casa em no máximo 30 minutos. Depois disso, ele sumiu", disse. Na ocasião, ele tinha acabado de sair de uma empresa de transportes, onde trabalhava.

O corpo, segundo a cunhada, não tinha marcas de violência e foi achado por um amigo, acompanhado de irmãos da vítima. "Ele estava tranquilo. Não tinha problemas com ninguém. Estamos aguardando o resultado do laudo do IML e o que a polícia vai nos passar", pontuou.

A Polícia Militar e a perícia técnica foram acionadas. A causa da morte ainda não foi informada e deverá ser investigada pela Polícia Civil.

Robson José Ribeiro deixa uma filha de 9 anos e um filho, de 2.