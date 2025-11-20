Menino de 13 anos tem mal súbito e morre dentro de escola em Minas

Um adolescente de 13 anos morreu na manhã dessa quarta-feira (19/11) depois de sofrer um mal súbito dentro da Escola Estadual Tomé Portes Del-Rei, no Bairro Matozinhos, em São João del-Rei (MG), Região Central do estado.

De acordo com informações da TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes, agentes da Guarda Municipal passavam pelo local no momento em que foram acionados pelo diretor da instituição. Eles iniciaram manobras de reanimação e chamaram o Samu, mas o estudante não resistiu e morreu ainda no colégio.

Em nota publicada nas redes sociais, a escola lamentou profundamente a morte do aluno e manifestou solidariedade à família e aos amigos. “Em razão disso, todas as atividades estão canceladas e retornaremos na segunda-feira. Agradecemos a compreensão de todos”, afirmou a direção.

A Prefeitura de São João del-Rei decretou luto oficial de três dias em respeito aos familiares da vítima.

Passou mal durante aula de educação física

A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) foi procurada e informou que o estudante sentiu um mal súbito enquanto assistia a uma atividade de Educação Física, acomodado na arquibancada da quadra da escola.

A direção da escola prestou os primeiros socorros, e acionou, imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e contatou a família. O estudante, no entanto, faleceu no local. "O Núcleo de Acolhimento Educacional (Nae), formado por psicólogo e assistente social, irá realizar um trabalho de acolhimento e suporte psicológico/emocional aos estudantes e à comunidade escolar", diz.

A nota termina comunicando que as aulas suspensas serão posteriormente repostas, de forma a garantir o cumprimento dos 200 dias letivos do Calendário Escolar.