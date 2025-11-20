Bezerro cai em cisterna com 20 metros de profundidade em Minas

Um bezerro caiu em uma cisterna de 20 metros de profundidade em Passos, no Sul de Minas, nessa quarta-feira (19/11). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado pelo proprietário do sítio.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o animal em pé, vivo e sem fraturas aparentes, mas o espaço era pequeno e confinado.

Conforme a corporação, ele acabou caindo na cisterna, que estava desativada, contendo pequena quantidade de água.

Um bombeiro desceu com cordas até o bezerro e colocou uma cinta de resgate. Foi necessário o apoio de uma retroescavadeira da Prefeitura de Passos para puxar o animal.

O filhote foi retirado em segurança e não precisou de atendimento veterinário. Os militares ainda recomendaram ao caseiro que feche o poço, já que foi constatado risco elevado de queda de pessoas e de outros animais.