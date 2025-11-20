Gari é atropelado ao atravessar na frente de motocicleta em MG
A condutora da motocicleta Honda CB300, de 20 anos, seguia no sentido Centro/Bairro, momento que o gari atravessou e foi atingido
Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido depois de ser atropelado por uma motocicleta na noite dessa quarta-feira (19/11), na Avenida JK, bairro Vila Bretas, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.
Segundo informações da Polícia Militar, a condutora da motocicleta Honda CB300, de 20 anos, seguia no sentido Centro/Bairro quando o pedestre, atravessou a via repentinamente e acabou sendo atingido. O homem, que é funcionário de uma empresa de coleta de lixo, estava de serviço no momento do acidente.
Com o impacto, o gari sofreu fratura exposta na perna direita e foi socorrido pelo Samu , que o levou ao Hospital Municipal. A motociclista teve escoriações leves na perna e dispensou atendimento hospitalar.
Ainda conforme o boletim, o veículo apresentava arranhões na carenagem e dano no farol. A condutora é habilitada, mas a moto possuía licenciamento válido até 2024.
A Polícia Militar lavrou um Auto de Infração de Trânsito (AIT), e o veículo foi liberado no local para a própria condutora.