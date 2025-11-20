Assine
overlay
Início Gerais
CONFUSÃO

BH: colisão entre quatro veículos derruba portão de casa e deixa feridos

Moradora foi atingida depois do impacto derrubar estrutura; três pessoas foram levadas ao hospital

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/11/2025 13:39

compartilhe

SIGA
x
Quatro veículos batem, destroem portão de casa e deixa um ferido em Belo Horizonte (MG)
Quatro veículos batem, destroem portão de casa e deixa um ferido em Belo Horizonte (MG) crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma colisão envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas e derrubou o portão de uma residência na manhã desta quinta-feira (20/11), na Rua Bernardo Cisneiros, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, depois do impacto entre os carros, um dos veículos atingiu o portão de uma casa, que caiu sobre uma moradora. Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.

Leia Mais

O acidente resultou em três pessoas feridas, que foram socorridas pelos bombeiros e encaminhados pelo Samu a unidades de saúde de referência. Nenhuma das vítimas ficou presa às ferragens.

Equipes do 3º Batalhão de Bombeiros realizaram o atendimento e organizaram o socorro no local. Polícia Civil está no local e as causas da colisão serão apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moradora da rua chegou a ser atingida pelo portão da casa que caiu depois impacto da batida
Moradora da rua chegou a ser atingida pelo portão da casa que caiu depois impacto da batida Corpo de Bombeiros/Reprodução

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh bombeiros minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay