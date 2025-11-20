BH: colisão entre quatro veículos derruba portão de casa e deixa feridos

Uma colisão envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas e derrubou o portão de uma residência na manhã desta quinta-feira (20/11), na Rua Bernardo Cisneiros, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, depois do impacto entre os carros, um dos veículos atingiu o portão de uma casa, que caiu sobre uma moradora. Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.

O acidente resultou em três pessoas feridas, que foram socorridas pelos bombeiros e encaminhados pelo Samu a unidades de saúde de referência. Nenhuma das vítimas ficou presa às ferragens.

Equipes do 3º Batalhão de Bombeiros realizaram o atendimento e organizaram o socorro no local. Polícia Civil está no local e as causas da colisão serão apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

