NEGLIGÊNCIA

Prefeitura é condenada a pagar R$ 50 mil por acidente com aluno

Garoto de 8 anos levou vários pontos no rosto após ser atingido por uma telha durante obra que acontecia em um colégio municipal da Grande BH

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
19/11/2025 19:25

Fachada da Escola Municipal Maria das Graças Teixeira Braga, no Bairro São Benedito, Santa Luzia, na Grande BH
Fachada da Escola Municipal Maria das Graças Teixeira Braga, no Bairro São Benedito, Santa Luzia, na Grande BH crédito: Google Street View

Um menino de 8 anos ficou com ferimentos no rosto e cicatriz permanente após ser atingido por uma telha de zinco ao se apoiar em um tapume dentro da área sinalizada de uma obra em sua escola. A criança precisou receber vários pontos para tratar os ferimentos.

O acidente ocorreu em julho de 2022, na Escola Municipal Maria das Graças Teixeira Braga, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. Em decisão judicial, o município foi condenado a indenizar a família em R$ 50 mil.

Segundo dados registrados nos autos da ação, a mãe do menino processou a cidade, argumentando negligência. No julgamento, que ocorreu há dois meses, o município de Santa Luzia foi condenado, em 1ª instância, a pagar R$ 30 mil por danos estéticos, R$ 20 mil por danos morais e R$ 345,99 por danos materiais causados ao estudante.

A defesa não aceitou a decisão e fez um recurso, alegando que a culpa pelo acidente foi do garoto e que os valores cobrados são desproporcionais ao acontecido. Disseram também ter prestado todo o socorro necessário e que ele não deveria ter entrado na área isolada.

Apesar disso, a decisão foi mantida. O relator do recurso, desembargador Maurício Soares, considerou que houve uma falha na supervisão das crianças que estavam sob responsabilidade da escola. Os desembargadores Luzia Peixôto e Jair Varão acompanharam o voto.

A reportagem fez contato com a prefeitura de Santa Luzia e com a escola processada, mas não teve resposta.

