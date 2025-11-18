Assine
GOLPE

Anúncio em BH faz promessa ilegal para conclusão de ensino médio

O banner promete ao aluno a conquista do diploma do Ensino Médio após a realização de uma série de provas ainda neste ano

Rafael Silva*
18/11/2025 17:02

Banner que promete a conclusão do Ensino Médio em 2025
O banner promete ao aluno a conquista do diploma do Ensino Médio após a realização de uma série de provas ainda neste ano crédito: EM / Reprodução

Um cartaz que promete a conclusão do Ensino Médio ainda em 2025 está instalado na Av. dos Andradas, próximo a Praça da Estação, na Região Central de BH. O anúncio conta com um número para contato e não explica como é possível conseguir o diploma em apenas dois meses.  

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato para entender as condições para conquistar o certificado de conclusão. De acordo com a pessoa que atendeu a ligação, para conquistar o diploma ainda neste ano é necessário que o aluno realize 39 provas em uma plataforma digital. 

O site indicado nos leva para a página do Centro Educacional Brasil Central, localizado em Brasília (DF). A instituição tem 30 anos de existência e, de acordo com as informações da plataforma, alcança a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA e alguns cursos técnicos. 

Ainda de acordo com o atendente, os valores chegam a R$649,00 e a escola tem a liberação do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) para exercer a atividade.

O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério da Educação (MEC) e também com a Secretaria de Estado da Educação do DF para saber se a instituição de ensino está autorizada a aplicar as provas de conclusão do Ensino Médio. 

A SEEDF informa que a instituição de ensino com sede na cidade está em processo de recredenciamento e que tem recebido visitas técnicas para verificação de sua regularidade. Sobre o processo para obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio, a secretaria informa que só é possível quando há a comprovação de frequência presencial na escola, com uma carga mínima permitida pela legislação atual.  

O MEC recomenda que os estudantes e familiares sempre verifiquem nas secretarias estaduais e municipais se as instituições que oferecem essas modalidades de ensino estão regularizadas. O governo federal destaca que existem provas de certificação, coordenadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e podem ser realizadas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). 

A mera realização de provas, sem a devida frequência e sem o cumprimento da carga horária obrigatória, não autoriza a certificação.

A reportagem entrou em contato com o Centro Educacional Brasil Central, mas até a publicação da matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos. 

educacao ensino-medio escola ministerio-da-educacao

