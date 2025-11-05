Calendário Escolar 2026 unifica ações entre educação estadual e municipal

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O Calendário Escolar 2026 da rede pública de ensino de Minas Gerais foi anunciado nesta quarta-feira (5/11) pela Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-MG).

O documento alinha as agendas da rede estadual e municipais, garantindo mais eficiência na gestão educacional, melhoria do transporte escolar em todo o estado e fortalecimento do vínculo entre escola, família e comunidade.



Mais do que definir o cronograma do ano letivo, segundo a SEE-MG, o calendário representa um novo marco de cooperação entre Estado e municípios , estruturado em três eixos centrais: eficiência administrativa, alinhamento pedagógico e aprimoramento do transporte escolar, e c om foco em reduzir custos, otimizar rotas e garantir que o aprendizado dos estudantes aconteça de forma contínua e articulada.

"Realizar o diálogo com a rede municipal e a Undime é importante, pois os estudantes das escolas municipais também são cidadãos mineiros. Com essa integração esperamos otimizar o calendário das nossas escolas e a logística do transporte dos estudantes", destaca Rossieli Soares da Silva, secretário de Estado de Educação.

Segundo as instituições, o alinhamento das datas entre as redes reduz conflitos operacionais, otimiza o uso dos recursos públicos e garante qualidade pedagógica e administrativa em toda a rede pública de ensino.

Estrutura do ano letivo

A pasta ressalta que o documento leva em consideração as especificidades de cada território, garantindo flexibilidade para escolas do campo, indígenas e quilombolas, que poderão realizar adaptações conforme suas particularidades culturais e logísticas de cada comunidade.

Sábados letivos ganham novo propósito

Uma das principais novidades do Calendário Escolar 2026 é a redefinição do uso dos sábados letivos, que passam a ser destinados a ações de mobilização familiar e comunitária. As escolas da rede pública passarão a realizar ações voltadas ao fortalecimento do vínculo entre família e escola, como encontros, oficinas, apresentações culturais e momentos de diálogo sobre o desenvolvimento dos estudantes.

A SEE/MG reforça que a proposta amplia a visão de uma educação que vai além da sala de aula. “Educar é um compromisso compartilhado entre gestores, professores, estudantes e famílias”, destacou a pasta.

Próximas passos

A Resolução que oficializa o Calendário Escolar 2026 será publicada nas próximas semanas, detalhando as diretrizes para sua implementação. O documento contemplará informações sobre cumprimento da carga horária, momentos de formação continuada, registro de atividades pedagógicas e ajustes necessários para diferentes modalidades de ensino.

Paralelamente, a SEE-MG lançará uma consulta pública com os profissionais da rede estadual para discutir o regime de tempos escolares — bimestral ou trimestral — garantindo que a decisão final esteja alinhada à realidade pedagógica e às necessidades das escolas.

Sindicatos pedem diálogo e criticam pontos do novo calendário

O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE/MG) avaliou que o novo Calendário Escolar 2026 traz modificações consideradas prejudiciais aos profissionais da educação, especialmente o aumento da carga de trabalho com a inclusão dos sábados letivos, em sistema de escala 6 x 1. A entidade também criticou a falta de participação efetiva dos trabalhadores e do sindicato no processo de elaboração do documento.

Apesar das críticas, o Sind-UTE/MG destacou como positiva a manutenção do recesso de outubro, considerada uma conquista histórica da categoria, que, segundo o sindicato, foi preservada graças à mobilização dos profissionais.

Já o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH) afirmou que a unificação do calendário entre Estado e municípios, a princípio, não representa um problema. A entidade destacou que a medida pode facilitar a organização das famílias com filhos em diferentes redes de ensino, desde que sejam mantidos o recesso de julho e a Semana do Professor em outubro.