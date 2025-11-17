Vídeo: criança de 10 anos dirige carro e foge da polícia em MG

Uma criança de 10 anos foi apreendida depois de dirigir um carro e fugir de uma abordagem da Polícia Militar na noite de sábado (15/11), em Arinos (MG), no Noroeste do estado. O pai do menino, de 45 anos, foi preso em flagrante por permitir que o filho conduzisse o veículo.

Segundo a PM, os militares realizavam uma operação no centro da cidade quando um Chevrolet Vectra prata passou em alta velocidade. Como o condutor do veículo era baixinho, os policiais desconfiaram que o motorista estava tentando se esconder no banco.

Os policiais, então, deram ordem de parada ao veículo, que não foi obedecida pelo motorista. O menino fugiu em alta velocidade, ignorando redutores de velocidade em uma avenida de grande circulação. A perseguição seguiu até a rodovia MG-202, km 396, onde o carro foi interceptado pelos policiais.

Na abordagem, os militares constataram que o motorista era uma criança de 10 anos. O pai compareceu ao local e declarou que havia permitido que o filho dirigisse até a fazenda da família e que seguia o menino de motocicleta. Ele afirmou ainda ter ensinado a criança a dirigir e alegou não saber que a conduta configurava infração.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Ele deverá comparecer ao Juizado Especial em 12 de fevereiro. O veículo, que estava com o licenciamento vencido desde 2020, foi removido ao pátio credenciado.