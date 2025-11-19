BH: motociclista foge da PM, atropela idoso e sofre fraturas na fuga
Suspeito estava com placa levantada e entrou na contramão antes de causar acidente na Região Leste de Belo Horizonte
Um motociclista de 20 anos foi detido depois de uma perseguição policial nessa terça-feira (18/11), no Bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência terminou com um idoso ferido e o próprio suspeito com fraturas.
Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento os militares avistaram uma motocicleta com a placa levantada, prática usada para impedir a identificação do veículo. A equipe, então, deu ordem de parada, que foi ignorada, o que levou a uma perseguição em alta velocidade.
Durante a fuga, o motociclista entrou na contramão da Rua Timóteo e bateu contra a lateral de outra motocicleta, conduzida por um idoso de 65 anos. A vítima sofreu escoriações na mão e uma grave lesão na perna esquerda, exigindo o uso de torniquete até a chegada do Samu.
O suspeito também sofreu fraturas na mão e na perna esquerda e foi encaminhado ao Hospital João XXIII. Ele responderá pelos crimes de desobediência, lesão corporal grave e adulteração de sinal veicular.
A moto, que estava com licenciamento irregular, foi apreendida e removida ao pátio credenciado.