Assine
overlay
Início Gerais
PERSEGUIÇÃO

BH: motociclista foge da PM, atropela idoso e sofre fraturas na fuga

Suspeito estava com placa levantada e entrou na contramão antes de causar acidente na Região Leste de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/11/2025 06:44

compartilhe

SIGA
x
Homem baleado no ombro foi levado ao Hospital João XXIII
Motociclista foge da PM, atropela idoso e fratura mão e perna durante perseguição em BH crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Um motociclista de 20 anos foi detido depois de uma perseguição policial nessa terça-feira (18/11), no Bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência terminou com um idoso ferido e o próprio suspeito com fraturas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento os militares avistaram uma motocicleta com a placa levantada, prática usada para impedir a identificação do veículo. A equipe, então, deu ordem de parada, que foi ignorada, o que levou a uma perseguição em alta velocidade.

Leia Mais

Durante a fuga, o motociclista entrou na contramão da Rua Timóteo e bateu contra a lateral de outra motocicleta, conduzida por um idoso de 65 anos. A vítima sofreu escoriações na mão e uma grave lesão na perna esquerda, exigindo o uso de torniquete até a chegada do Samu.

O suspeito também sofreu fraturas na mão e na perna esquerda e foi encaminhado ao Hospital João XXIII. Ele responderá pelos crimes de desobediência, lesão corporal grave e adulteração de sinal veicular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A moto, que estava com licenciamento irregular, foi apreendida e removida ao pátio credenciado.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais moto motociclista pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay