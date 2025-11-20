BH: sogro diz que nora escapou da morte por 'cinco segundos' no Aparecida

A nora do aposentado Marcos José Inácio, de 68 anos, escapou da morte por “cinco segundos”. É o que conta o morador da Rua Bernardo Cisneiros, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). Um grave acidente derrubou o portão da casa dele durante uma colisão envolvendo quatro veículos na manhã desta quinta-feira (20/11).

Três pessoas ficaram feridas, entre elas a mulher de 49 anos, atingida pelo portão depois de um dos carros ser lançado contra a estrutura. “Se fosse cinco segundos antes, ela teria morrido”, diz o sogro.

Marcos conta que estava no computador quando ouviu “um estrondo muito forte”. Logo depois, ouviu os pedidos de socorro da nora. “Corri e vi que o muro e o portão tinham caído em cima dela. Tirei tudo rapidinho, mas ela bateu a cabeça ao cair e sangrou muito”, relatou.

A mulher tinha acabado de voltar de uma loja de roupas na região, onde havia ido aproveitar promoções da Black Friday. Segundo o sogro, caso o carro tivesse atingido o portão poucos segundos antes, ela estaria exatamente no local do impacto. “Acredito que ela teria morrido”, afirmou.

A vítima foi socorrida ao Hospital Odilon Behrens, recebeu pontos na cabeça e permanece em observação.

Carro desgovernado atingiu outros três veículos

Marcos diz que a rua é bastante íngreme e já registrou outros acidentes no passado, como quando um caminhão que subia a rua, perdeu o freio e desceu desgovernado. No entanto, desta vez, o acidente ocorreu quando um veículo conduzido por um idoso de 91 anos descia a via e atingiu três carros estacionados. Um deles foi lançado contra o muro e o portão da residência.

“Entrei no carro e segundos depois fui atingido”, é o que relata o assessor parlamentar Osmar Antunes, de 54 anos, dono do veículo que capotou e derrubou o portão. Ele contou que estava parado no local, já que a esposa tem uma loja na rua, e ele havia voltado ao carro para buscar um papel de recibo que tinha acabado no estabelecimento.

“Alguns segundos depois que entrei no veículo, o carro veio e bateu na minha traseira. Fui arremessado contra o muro e depois capotei. Bati a cabeça em algumas partes do carro”, disse. Apesar disso, Osmar recusou atendimento médico.

Segundo ele, o motorista idoso explicou que o carro apresentou pane e acelerou sozinho, impedindo a frenagem. Osmar observou que o veículo era automático. O carro do assessor ainda atingiu outro veículo estacionado. O quarto automóvel envolvido pertence a uma cliente da loja, que também já estava dentro do carro quando foi atingida. “Ela estava colocando o cinto e ficou com dor nas costas”, completou.

A reportagem entrou em contato com o filho do aposentado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Carro em que o senhor de 91 anos dirigia e que perdeu o controle em rua do Bairro Aparecida, em BH

Uma colisão envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas e derrubou o portão de uma residência na manhã desta quinta-feira (20/11), na Rua Bernardo Cisneiros, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, depois do impacto entre os carros, um dos veículos atingiu o portão de uma casa, que caiu sobre uma moradora. Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.

O acidente resultou em três pessoas feridas, que foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas pelo Samu a unidades de saúde de referência. Nenhuma das vítimas ficou presa às ferragens.

Equipes do 3º Batalhão de Bombeiros realizaram o atendimento e organizaram o socorro no local. A Polícia Civil está no local e as causas da colisão serão apuradas.

