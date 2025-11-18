Corpo de homem desaparecido em lagoa é resgatado depois de três dias

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros resgatou, no final da tarde dessa segunda-feira (17/11), o corpo de um homem de 45 anos, desaparecido há três dias na Lagoa do Juquinha, na zona rural de Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima foi vista tentando atravessar a lagoa na tarde do último sábado. Ele submergiu e não retornou à superfície.

As buscas tiveram início ainda no sábado, mas foram interrompidas durante a noite por falta de iluminação e, consequentemente, visibilidade. Os trabalhos foram retomados no domingo, parando novamente ao anoitecer, e retornando na manhã de ontem.

No segundo dia, os bombeiros fizeram uma varredura submersa em uma área aproximada de 1.500 metros quadrados, mas a vítima não foi localizada.

Na segunda-feira, os trabalhos contaram com um equipe de quatro mergulhadores. A segunda equipe a mergulhar localizou a vítima a cerca de 30 metros da margem e três metros de profundidade. O corpo foi entregue à perícia da Polícia Civil.