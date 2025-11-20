Assine
Mergulho na história

História de cidade mineira é contada em filme por moradores

O primeiro nome de Francisco Sá, no Norte de Minas, inspirou o segundo livro de poemas de Carlos Drummond de Andrade: "Brejo das Almas"

20/11/2025 18:35 - atualizado em 20/11/2025 19:17

Antiga Igreja do Rosário, de Francisco Sá, no Norte de Minas, mostrada no documentário "Meu Brejo, Minha Vida"
Antiga Igreja do Rosário, de Francisco Sá, no Norte de Minas, mostrada no documentário "Meu Brejo, Minha Vida" crédito: Denilson Silveira/Divulgação

A história e a cultura de Francisco Sá, no Norte de Minas, foram transformadas em uma produção de cinema, com a participação dos moradores do município. A memória e as raízes do lugar são resgatadas no documentário “Meu Brejo, Minha Vida”, que será apresentado na programação do “1º Festival de Cinema de Francisco Sá”, marcado para o próximo dia 28. A exibição na "telona" acontecerá às 19 horas em espaço do “Parque dos Namorados”, com acesso gratuito.

Um dos registros em destaque é que Francisco Sá teve como primeiro nome “Brejo das Almas”, que inspirou o livro de poemas homônimo do poeta Carlos Drummond de Andrade. A obra, lançada em 1934, foi o segundo publicado por Drummond, natural de Itabira, no Vale do Aço.

O documentário “Meu Brejo, Minha Vida” foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, numa iniciativa da Associação Socioeducacional Conhecimento e Conquista, que, entre outras atividades, oferece a estudantes de baixa renda curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município.

A produção audiovisual foi conduzida pelo cineasta Diego Dutra e conta com depoimentos de 12 moradores antigos, que conhecem a história, a cultura e o desenvolvimento do município em diferentes áreas, como educação, religiosidade, economia e esporte. O filme tem 1h40 de duração.

Entre as pessoas que gravaram para o filme estão Iolanda Silveira (religião), Graça Moreira (educação) e o ex-goleiro Zé Elegância, que fala do esporte da cidade. O músico Dê Pena relembra a vida boêmia do “Brejo das Almas”, falando do “Rancho da Lua”, antiga casa de “mulheres de tolerância”; e do “Skindô”, antigo local de “horas dançantes” do lugar.

A história do município é contada pelo professor e historiador Pedro Henrique Pena e pelo advogado Charles Luiz. A trilha sonora do documentário é do compositor e saxofonista Edson Zazu, natural de Francisco Sá.

De acordo com o professor Denilson Rodrigues Silveira, diretor da Associação Conhecimento e Conquista, o filme permite uma volta ao passado, lembrando acontecimentos e fatos do lugar desde o seus primórdios.

“O documentário nasce das vozes e das lembranças dos brejeiros, homens e mulheres que guardam como relíquias as narrativas da formação da cidade — histórias que atravessam gerações e continuam vivas no imaginário popular”, descreve Silveira. Ele lembra que a produção registra tradições e antigas festividades populares do município, como a “Folia de Reis” e as “Festas de Setembro”.

Recorda também a “Festa do Alho”, realizada na década de 1970, quando o município se destacava no plantio do alho, aproveitando a sua fartura de água, que se exauriu ao longo dos anos por causa das secas sucessivas e das mudanças climáticas.

“São relatos carregados de emoção e poesia, que nos conduzem pela construção e início do município, pela força da fé e da religiosidade, pelas marcas da política e pelo universo encantado das narrativas populares, onde histórias e estórias se misturam e muitas vezes ninguém sabe o que é fato ou imaginação, entre lendas que atravessam gerações e festas tradicionais que enchem de alegria e pertencimento o coração do povo brejeiro", destaca a produção do documentário “Meu brejo, Minha Vida”.

História do antigo Brejo das Almas

O povoado surgiu em 1704 com o nome de Cruz das Almas das Caatingas do Rio Verde. Em 1867 foi elevado a distrito, pertencente ao município de Montes Claros, com a denominação de São Gonçalo do Brejo das Almas. Com a emancipação, o nome foi resumido a Brejo das Almas.

O município recebeu sua atual denominação em 1938, em homenagem ao ex-deputado federal Francisco Sá (1862/1936), que foi ministro de Viação e Obras Públicas nos governos dos presidentes Nilo Peçanha (1909/1910) e Artur Bernardes (1922/1926).

O ex-ministro da Viação e de Obras Públicas da República Velha nasceu na antiga fazenda Brejo de Santo André, de propriedade do seu avô, Francisco José de Sá, que pertencia a Grão Mogol e, hoje, pertence ao município do antigo Brejo da Almas.

Como ministro da Viação e Obras Públicas no governo Artur Bernardes, Francisco Sá é considerado como principal responsável por levar a estrada de ferro até o Norte de Minas, o que foi concluído em 1926. Mas, curiosamente, a ferrovia não chegou até o município de Francisco Sá. A estrada de ferro vai até Montes Claros, onde pega um itinerário rumo à Bahia, passando pelos municípios norte-mineiros de Capitão Enéas, Janaúba, Porteirinha (zona rural), Pai Pedro, Monte Azul e Espinosa.

