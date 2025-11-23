Casal é atacado por pitbull de estimação e resgatado pelos bombeiros

Um casal precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de um ataque do pitbull de grande porte que tinham de estimação. O caso foi registrado no bairro Rosário III, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23/11).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou ambos presos no segundo andar da casa, enquanto o animal estava solto da residência, por volta de 5h20.

Os bombeiros contiveram o pitbull e chegaram ao casal. Conforme os registros, o homem, de 37 anos de idade, foi encontrado com ferimentos em ambos os braços, enquanto a mulher, de 38, estava com o braço esquerdo ferido.

Ambos receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para atendimento médico. Não há informações sobre o estado do animal ou o atual estado de saúde das vítimas.