Casal é atacado por pitbull de estimação e resgatado pelos bombeiros
Vítimas foram resgatadas em casa e o animal, contido. O caso foi registrado em Sabará, na Grande BH
compartilheSIGA
Um casal precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de um ataque do pitbull de grande porte que tinham de estimação. O caso foi registrado no bairro Rosário III, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou ambos presos no segundo andar da casa, enquanto o animal estava solto da residência, por volta de 5h20.
Leia Mais
- Mulher é atacada por pitbull na Serra do Cipó (MG)
- Homem que maltratava pitbull e outros cães de raça em BH é condenado
Os bombeiros contiveram o pitbull e chegaram ao casal. Conforme os registros, o homem, de 37 anos de idade, foi encontrado com ferimentos em ambos os braços, enquanto a mulher, de 38, estava com o braço esquerdo ferido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ambos receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para atendimento médico. Não há informações sobre o estado do animal ou o atual estado de saúde das vítimas.