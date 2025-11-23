Assine
overlay
Início Gerais
PERIGO

Casal é atacado por pitbull de estimação e resgatado pelos bombeiros

Vítimas foram resgatadas em casa e o animal, contido. O caso foi registrado em Sabará, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/11/2025 16:56

compartilhe

SIGA
x
Pitbull
Casal ficou com os braços feridos no ataque crédito: Creative/Commons/DivulgaÃ§Ã£o

Um casal precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de um ataque do pitbull de grande porte que tinham de estimação. O caso foi registrado no bairro Rosário III, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou ambos presos no segundo andar da casa, enquanto o animal estava solto da residência, por volta de 5h20. 

Leia Mais

Os bombeiros contiveram o pitbull e chegaram ao casal. Conforme os registros, o homem, de 37 anos de idade, foi encontrado com ferimentos em ambos os braços, enquanto a mulher, de 38, estava com o braço esquerdo ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ambos receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para atendimento médico. Não há informações sobre o estado do animal ou o atual estado de saúde das vítimas.

Tópicos relacionados:

ataque cachorro caes corpo-de-bombeiros grande-bh pitbull sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay