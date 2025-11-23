Funcionários do João XXIII utilizam sacos de lixo para proteger pacientes

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Em meio ao caos instaurado no Hospital João XXIII, devido aos vazamentos de água da chuva, funcionários recorreram ao uso de sacos de lixo para proteger os pacientes, neste domingo (23/11).

“Maior hospital de trauma da América latina. Um verdadeiro inferno. Setores como unidade de emergência, bloco cirúrgico, tomografia, dentre outros, estão todos alagados. Não tem para onde levar os pacientes. Trabalhadores estão usando sacos de lixo para tentar proteger nossos pacientes, e até usando guarda chuvas”, contou a diretora do Sind-Saúde, Neuza Freitas.

Segundo Freitas, não é a primeira vez que o hospital sofre com vazamentos. "Este governo, conforme amplamente denunciado, não tem nenhum compromisso com a saúde pública, com a saúde dos mineiros, com este estado que vive literalmente um inferno no quesito saúde", declara.

Caos no atendimento

Imagens feitas por funcionários do hospital mostram uma grande quantidade de água vazando das lâmpadas no teto e acumulando no chão, com os pacientes em macas logo no mesmo ambiente, e dois homens se refugiando em cima de bancos.

Outro registro exibe uma mulher utilizando um guarda-chuva para transitar pelos corredores.

“Acho que nosso computador queimou”, lamenta uma funcionária.

Também há registro do almoxarifado mostrando caixas e equipamentos encharcados.

De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG), o cenário é de pânico tanto a pacientes quanto a funcionários. Os setores de emergência, o bloco cirúrgico e a farmácia foram afetados, e equipamentos de tomografia correm o risco de serem danificados pela água.

Questionada pelo Estado de Minas, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, informou, em nota, que alguns pacientes foram remanejados para outras alas, garantindo a segurança e continuidade da assistência.

Ainda segundo a Fhemig, a causa do vazamento foi o acúmulo de folhas que, com ventos fortes, teriam entupido as calhas do prédio. Também foi informado que a limpeza do sistema de escoamento será reforçada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira a nota na íntegra:

"A direção do Hospital João XXIII, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), informa que, após as fortes chuvas e ventos deste domingo (23/11), as equipes de manutenção e engenharia predial foram acionadas e já estão atuando nos reparos necessários. As intervenções emergenciais devem restabelecer o funcionamento adequado das áreas atingidas nas próximas horas.

Com o temporal e os fortes ventos, muitas folhas caíram e entupiram as calhas. A limpeza será reforçada e outras estratégias de prevenção já foram acionadas, considerando o período chuvoso.

Alguns pacientes foram remanejados para outras alas, garantindo a segurança e continuidade da assistência."