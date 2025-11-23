Assine
AFOGAMENTO

Bombeiros resgatam corpo no rio Santa Bárbara

Homem foi nadar com amigos e teria pulado no rio desaparecendo em seguida

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
23/11/2025 11:02

Corpo foi encontrado no Rio Santa Bárbara, próximo à Usina de Peti
Corpo foi encontrado no Rio Santa Bárbara, próximo à Usina de Peti crédito: Wikipédia

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste domingo (23/11), no Rio Santa Bárbara, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, no Quadrilátero Ferrífero, o corpo de um homem de 23 anos, desaparecido desde a tarde de sábado (22/11).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava com amigos que foram nadar no Rio Santa Bárbara, próximo à Mina Brucutu, no Bairro Vargem da Lua. Ele pulou no rio e desapareceu.

Os amigos chamaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou imediatamente as buscas, que se estenderam até as 20h45. Normalmente, as operações em rios e lagoas são encerradas com o cair da noite.

Tópicos relacionados:

afogamento bombeiros corpo desaparecido

