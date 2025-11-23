Bombeiros resgatam corpo no rio Santa Bárbara
Homem foi nadar com amigos e teria pulado no rio desaparecendo em seguida
O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste domingo (23/11), no Rio Santa Bárbara, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, no Quadrilátero Ferrífero, o corpo de um homem de 23 anos, desaparecido desde a tarde de sábado (22/11).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava com amigos que foram nadar no Rio Santa Bárbara, próximo à Mina Brucutu, no Bairro Vargem da Lua. Ele pulou no rio e desapareceu.
Os amigos chamaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou imediatamente as buscas, que se estenderam até as 20h45. Normalmente, as operações em rios e lagoas são encerradas com o cair da noite.
