Bombeiros resgatam corpo no rio Santa Bárbara

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste domingo (23/11), no Rio Santa Bárbara, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, no Quadrilátero Ferrífero, o corpo de um homem de 23 anos, desaparecido desde a tarde de sábado (22/11).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava com amigos que foram nadar no Rio Santa Bárbara, próximo à Mina Brucutu, no Bairro Vargem da Lua. Ele pulou no rio e desapareceu.

Os amigos chamaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou imediatamente as buscas, que se estenderam até as 20h45. Normalmente, as operações em rios e lagoas são encerradas com o cair da noite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





