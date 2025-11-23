Assine
SUSTO

Atendimento no Hospital João XXIII é normalizado após vazamentos

Durante a tarde, funcionários da unidade de saúde em BH tiveram que recorrer ao uso de sacos de lixo para proteger os pacientes

Clara Mariz
Izabella Caixeta
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
23/11/2025 20:51

Vídeos mostram grande vazamento no Hospital João XXIII durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte
Imagens mostram vazamento no Hospital João XXIII durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte crédito: Reprodução

O Hospital João XXIII, principal porta de entrada de emergência de Belo Horizonte, teve seu atendimento normalizado na noite deste domingo (23/11) depois de várias alas serem afetadas por um vazamentos de água da chuva. Durante a tarde, funcionários da unidade de saúde tiveram que recorrer ao uso de sacos de lixo para proteger os pacientes.

Depois do caos instaurado pelas inúmeras goteiras, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela administração do hospital, informou que efetuou “no menor prazo possível” as manutenções necessárias para mitigar o problema. A entidade afirmou que a unidade “não deixou de receber pacientes graves em nenhum momento”.

Ao longo do dia, os pacientes sentiram os impactos da falta de manutenção do local e tiveram que recorrer até à guarda-chuvas para se proteger dos vazamentos. Imagens mostram que os corredores do prédio foram inundados pela chuva.

Vídeos, feitos por funcionários do hospital, mostraram a grande quantidade de água vazando das lâmpadas no teto e acumulando no chão. No mesmo ambiente, aparecem pacientes em macas, e dois homens tentam escapar da inundação em cima de bancos. Outro registro mostra uma mulher com um guarda-chuva aberto transitando pelos corredores.

Em nota, a direção do João XXIII informou que as goteiras e o alagamento foram provocados pelas fortes chuvas e ventos registrados em Belo Horizonte. De acordo com a Fhemig, com o temporal, muitas folhas caíram e entupiram as calhas. Por isso, alguns pacientes tiveram que ser remanejados para outras alas.

 

O que diz o sindicato?

O Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde) relatou que o cenário encontrado na unidade foi de pânico tanto a pacientes quanto a funcionários. Os setores de emergência, o bloco cirúrgico e a farmácia foram afetados, e equipamentos de tomografia correm o risco de serem danificados pela água.

Neuza Freitas, diretora do Sind-Saúde afirmou que trabalhadores tiveram que usar sacos de lixo para tentar proteger os pacientes. Ainda segundo Freitas, essa não é a primeira vez que o hospital sofre com vazamentos. “Maior hospital de trauma da América Latina. Um verdadeiro inferno [...] Não tem para onde levar os pacientes.”

Confira a nota do Hospital João XXIII na íntegra:

"A direção do Hospital João XXIII, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), informa que, após as fortes chuvas e ventos deste domingo (23/11), as equipes de manutenção e engenharia predial foram acionadas e já estão atuando nos reparos necessários. As intervenções emergenciais devem restabelecer o funcionamento adequado das áreas atingidas nas próximas horas.
Com o temporal e os fortes ventos, muitas folhas caíram e entupiram as calhas. A limpeza será reforçada e outras estratégias de prevenção já foram acionadas, considerando o período chuvoso.
Alguns pacientes foram remanejados para outras alas, garantindo a segurança e continuidade da assistência."

