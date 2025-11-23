Atendimento no Hospital João XXIII é normalizado após vazamentos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Hospital João XXIII, principal porta de entrada de emergência de Belo Horizonte, teve seu atendimento normalizado na noite deste domingo (23/11) depois de várias alas serem afetadas por um vazamentos de água da chuva. Durante a tarde, funcionários da unidade de saúde tiveram que recorrer ao uso de sacos de lixo para proteger os pacientes.

Depois do caos instaurado pelas inúmeras goteiras, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela administração do hospital, informou que efetuou “no menor prazo possível” as manutenções necessárias para mitigar o problema. A entidade afirmou que a unidade “não deixou de receber pacientes graves em nenhum momento”.

Ao longo do dia, os pacientes sentiram os impactos da falta de manutenção do local e tiveram que recorrer até à guarda-chuvas para se proteger dos vazamentos. Imagens mostram que os corredores do prédio foram inundados pela chuva.



Vídeos, feitos por funcionários do hospital, mostraram a grande quantidade de água vazando das lâmpadas no teto e acumulando no chão. No mesmo ambiente, aparecem pacientes em macas, e dois homens tentam escapar da inundação em cima de bancos. Outro registro mostra uma mulher com um guarda-chuva aberto transitando pelos corredores.

Em nota, a direção do João XXIII informou que as goteiras e o alagamento foram provocados pelas fortes chuvas e ventos registrados em Belo Horizonte. De acordo com a Fhemig, com o temporal, muitas folhas caíram e entupiram as calhas. Por isso, alguns pacientes tiveram que ser remanejados para outras alas.

O que diz o sindicato?

O Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde) relatou que o cenário encontrado na unidade foi de pânico tanto a pacientes quanto a funcionários. Os setores de emergência, o bloco cirúrgico e a farmácia foram afetados, e equipamentos de tomografia correm o risco de serem danificados pela água.

Neuza Freitas, diretora do Sind-Saúde afirmou que trabalhadores tiveram que usar sacos de lixo para tentar proteger os pacientes. Ainda segundo Freitas, essa não é a primeira vez que o hospital sofre com vazamentos. “Maior hospital de trauma da América Latina. Um verdadeiro inferno [...] Não tem para onde levar os pacientes.”

Confira a nota do Hospital João XXIII na íntegra:

"A direção do Hospital João XXIII, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), informa que, após as fortes chuvas e ventos deste domingo (23/11), as equipes de manutenção e engenharia predial foram acionadas e já estão atuando nos reparos necessários. As intervenções emergenciais devem restabelecer o funcionamento adequado das áreas atingidas nas próximas horas.

Com o temporal e os fortes ventos, muitas folhas caíram e entupiram as calhas. A limpeza será reforçada e outras estratégias de prevenção já foram acionadas, considerando o período chuvoso.

Alguns pacientes foram remanejados para outras alas, garantindo a segurança e continuidade da assistência."

