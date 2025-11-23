Assine
TRAGÉDIA

MG: acidente envolvendo dois carros deixa cinco feridos e um morto

Batida aconteceu na MG-232, em Jequitibá, sentido Sete Lagoas. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente

23/11/2025 22:26 - atualizado em 23/11/2025 22:29

Acidente MG-232 próximo a cidade de Jequitibá, na Região Central de Minas Gerais
Acidente aconteceu na noite deste domingo (23/11) crédito: Divulgação

Cinco pessoas ficaram feridas, e uma morreu, em um acidente envolvendo dois carros de passeio na MG-232, em Jequitibá, na Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu no início da noite deste domingo (23/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ocorrência foi registrada próxima ao trevo de Baldim, a pouco mais de um quilômetro da cidade, sentido Sete Lagoas. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Imagens enviadas à reportagem mostram que os dois veículos ficaram com a frente destruída. O asfalto estava molhado, indicando que chovia próximo ao horário da batida.

A vítima que morreu, um homem, ainda não foi identificada. Ele seria o motorista de um dos carros. Os feridos ficaram presos às ferragens do veículo e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros.

As polícias Civil e Militar estiveram no local. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

