ACIDENTE

Carreta invade empresa, arrasta postes e deixa vítimas feridas em Contagem

Batida destrói estrutura, derruba rede elétrica, interdita Via Expressa e aciona Bombeiros, Samu, Guarda e PM

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
21/11/2025 09:43

Até o momento há três vítimas feridas
crédito: Reprodução/CBMMG

Uma carreta invadiu uma empresa na Avenida Adutora Várzea das Flores, 1313, no bairro Petrolândia, em Contagem, na Grande BH, na manhã desta sexta-feira (21/11). O impacto causou danos estruturais, derrubou postes de energia e deixou a fiação elétrica caída sobre o local. Por causa do acidente, a faixa da direita da Via Expressa foi interditada próximo ao viaduto Tropical/VilleFort, no sentido Belo Horizonte. 

O 2º Batalhão de Bombeiros Militar atua na ocorrência. Segundo a corporação, uma pessoa ficou presa às ferragens após a batida.Outras vítimas, que trabalham na empresa, foram atingidas por escombros e estão sendo socorridas por equipes do Samu, que mobilizaram duas USBs e uma USA para o atendimento. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também prestam apoio, auxiliando no controle do trânsito e na segurança da área.

Devido ao rompimento da rede elétrica, os bombeiros informaram que há necessidade da presença da Cemig para garantir a segurança e restabelecer o fornecimento de energia. A reportagem entrou em contato com a companhia e aguarda retorno.

Matéria em atualização

acidente-de-transito bombeiros contagem minas-gerais

