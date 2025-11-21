Homem morre a caminho do hospital após acidente com machado

Um homem de 52 anos morreu depois de cortar o próprio pé com um machado na fazenda onde morava, na comunidade de Coelhos, zona rural de Águas Formosas (MG), na Região do Vale do Mucuri, na manhã de quinta-feira (20/11).

A Polícia Militar foi procurada pelo sogro da vítima, de 81 anos, que afirmou que o homem cortava lenha nos fundos de casa quando deu um golpe no próprio pé. Segundo o solicitante, o homem estava perdendo muito sangue e precisava de ajuda.

Os militares foram à fazenda e eles mesmos levaram a vítima para atendimento médico. A vítima, porém, morreu na estrada, antes de chegar ao hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Águas Formosas, onde foi liberado para o Instituto Médico-Legal (IML) e, na sequência, para uma funerária de Teófilo Otoni.

Como o corpo foi retirado do local, não houve trabalho pericial. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que apura os fatos e outras informações serão divulgadas “em momento oportuno”. O caso segue com a Delegacia de Polícia de Águas Formosas.