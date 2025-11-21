Um jovem morre e outro fica ferido em acidente com moto furtada

Um jovem de 18 anos morreu e um adolescente, de 17 anos, ficou ferido após a moto em que estavam bater em uma caçamba, em Uberlândia, na noite de quinta-feira (20/11). Ambos estariam sem capacete e o veículo teria sido furtado pela dupla. O acidente aconteceu na Alameda Kilimanjaro, no Bairro Mansões do Aeroporto, na Região Leste da cidade do Triângulo Mineiro.

Segundo registro da Polícia Militar, ainda não se sabe o que causou a batida, mas ambos caíram no chão e equipes de resgate foram acionadas. O mais velho, mesmo recebendo atendimento pela equipe médica e bombeiros, morreu no local. O passageiro foi socorrido consciente e levado para a Unidade de Atendimento Integrado, no Bairro Tibery, com ferimento na cabeça.



Após o acidente, o proprietário da motocicleta contou aos policiais que trabalhava, e, após uma hora, foi avisado de que duas pessoas tinham levado seu veículo.



As vítimas do acidente estavam em uma festa. O velório do condutor da moto acontece na tarde desta sexta-feira (21/11).