Falso major que deu golpe de R$ 51 mil tem liberdade decretada em BH
André Lefon deverá cumprir medidas cautelares que incluem manter uma distância de 200 metros da namorada, que também foi ameaçada de morte
André Lefon Ribeiro de Souza Martins, homem de 24 anos que fingiu ser major do Exército para aplicar um golpe de R$ 51 mil na namorada e na família dela, teve a liberdade provisória decretada pela Justiça. Assim que liberado, ele deverá usar uma tornozeleira eletrônica por 120 dias.
Na decisão, publicada na manhã desta sexta-feira (21/11), o Juíz Valter Guilherme Alves Costa determinou que André poderá ser solto mediante pagamento de fiança de R$ 3 mil. Para além disso, o homem deve seguir medidas cautelares que incluem manter uma distância de pelo menos 200 metros da vítima, comparecer a todos os atos processuais a que for intimado e manter o endereço atualizado. Caso as ordens não sejam cumpridas, ele poderá ser preso preventivamente.
Conforme documento da audiência de custódia, para além do golpe financeiro e falsificação ideológica, a namorada também relatou que sofreu violências psicológicas ao longo da convivência.
O farsante foi preso no apartamento onde vivia, no bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte, na noite de quinta-feira (20). A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um morador do prédio estava armado e fazia ameaças à namorada. Conforme os registros, o suspeito dizia que era major do Exército e poderia matá-la.
No entanto, questionado pelos militares que atenderam à ocorrência, André negou ser oficial do Exército e disse que apenas tinha se alistado e tentado concursos. O boletim de ocorrência também registra que o homem se casou usando farda do exército e apresentou uma certidão de casamento falsa.
Golpe
Conforme a denúncia, o homem contou à namorada e à família dela que passou em um concurso para a Interpol, mas que precisava fazer alguns cursos para ocupar o cargo e não tinha dinheiro para os estudos. Com isso, conseguiu que os parentes da namorada o “ajudassem” com R$ 51.852,97.
Segundo o pai da namorada, o homem teria apresentado à família um documento falso do Diário Oficial da União que constava sua promoção para o posto de major. A falsa publicação também continha um currículo por suas passagens em unidades do Exército. Apresentados os documentos, a família autorizou que ele morasse com a jovem.
André foi preso em flagrante pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato, usurpação de função pública e uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar.
A defesa de André foi procurada para esclarecimentos acerca da liberdade provisória e a reportagem aguarda retorno.