DESARTICULADO

Mulher é presa por vender atestados médicos falsos a servidores públicos

Operação Veracidade desarticulou esquema que causou prejuízo de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2025 13:12

Material apreendido durante Operação Veracidade, que visa desarticular um esquema de falsificação e comercialização de atestados médicos para servidores públicos crédito: Sejusp/Divulgação

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante nessa quinta-feira (30/10) durante a Operação Veracidade, que desarticulou uma organização criminosa especializada na falsificação e venda de atestados médicos destinados a servidores públicos de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A operação foi conduzida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), em conjunto com a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Combate à Corrupção, Investigação a Fraudes e Crimes contra a Ordem Tributária, além da Polícia Penal e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

De acordo com as investigações preliminares, o uso indevido de atestados falsos gerou um prejuízo superior a R$ 1 milhão aos cofres públicos municipais ao longo dos últimos anos.

Durante o cumprimento das diligências, as equipes localizaram e apreenderam blocos de atestados falsificados, carimbos adulterados e outros materiais utilizados no esquema. A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à Divisão Especializada de Combate à Corrupção, onde o caso segue sob investigação.

As autoridades informaram que as apurações continuam para identificar outros envolvidos no esquema, incluindo servidores que teriam se beneficiado dos documentos falsos para justificar faltas e ausências no trabalho.

