Idoso morre em batida frontal entre carro e caminhão na BR-381
Acidente de trânsito ocorreu na noite dessa quinta-feira (20/11), em Governador Valadares (MG), na Região do Rio Doce
compartilheSIGA
Um homem de 65 anos morreu depois de bater de frente com uma carreta na BR-381, em Governador Valadares (MG), na Região do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (20/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O acidente ocorreu por volta de 19h, na altura do quilômetro 170, no sentido Belo Horizonte. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a frente do automóvel destruída.
Com o impacto da colisão, o trânsito ficou totalmente interditado, sendo liberado parcialmente apenas por volta das 22h30.