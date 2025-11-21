Idoso morre em batida frontal entre carro e caminhão na BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 65 anos morreu depois de bater de frente com uma carreta na BR-381, em Governador Valadares (MG), na Região do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (20/11).

O acidente ocorreu por volta de 19h, na altura do quilômetro 170, no sentido Belo Horizonte. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a frente do automóvel destruída.

Com o impacto da colisão, o trânsito ficou totalmente interditado, sendo liberado parcialmente apenas por volta das 22h30.

