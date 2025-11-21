Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE FATAL

Idoso morre em batida frontal entre carro e caminhão na BR-381

Acidente de trânsito ocorreu na noite dessa quinta-feira (20/11), em Governador Valadares (MG), na Região do Rio Doce

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/11/2025 06:07

compartilhe

SIGA
x
Idoso morre em batida frontal na BR-381, em Governador Valadares (MG), na noite dessa quinta-feira (20/11)
Idoso morre em batida frontal na BR-381, em Governador Valadares (MG), na noite dessa quinta-feira (20/11) crédito: Redes sociais/Reprodução

Um homem de 65 anos morreu depois de bater de frente com uma carreta na BR-381, em Governador Valadares (MG), na Região do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (20/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O acidente ocorreu por volta de 19h, na altura do quilômetro 170, no sentido Belo Horizonte. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a frente do automóvel destruída.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o impacto da colisão, o trânsito ficou totalmente interditado, sendo liberado parcialmente apenas por volta das 22h30.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito br-381 caminhao carro frontal governador-valadares idoso minas-gerais morre transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay