ACIDENTE

MG: motociclista tem parte da perna decepada ao invadir contramão na BR-116

Acidente aconteceu em Muriaé na tarde desta quinta-feira (20/11). Bombeiros, PRF e Polícia Civil atuaram na ocorrência

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
20/11/2025 22:04 - atualizado em 20/11/2025 22:06

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Muriaé prestou atendimento e encaminhou a vítima ao Hospital São Paulo crédito: Rádio Muriaé/Reprodução

Um motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após um acidente na tarde desta quinta-feira (20/11)  BR-116, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. A batida envolveu uma motocicleta e uma caminhonete que rebocava uma pequena carreta.

Segundo levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria invadido a contramão em uma curva, na altura do KM 700 da rodovia, colidindo lateralmente contra o outro veículo. Com o impacto, ele teve a perna esquerda decepada na altura do joelho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Muriaé prestou atendimento e encaminhou a vítima ao Hospital São Paulo.

O Corpo de Bombeiros e a concessionária EcoRodovias também atuaram no local, auxiliando no socorro e na sinalização da via.

A PRF realizou o registro da ocorrência. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

