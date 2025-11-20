MG: motociclista tem parte da perna decepada ao invadir contramão na BR-116

Um motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após um acidente na tarde desta quinta-feira (20/11) BR-116, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. A batida envolveu uma motocicleta e uma caminhonete que rebocava uma pequena carreta.

Segundo levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria invadido a contramão em uma curva, na altura do KM 700 da rodovia, colidindo lateralmente contra o outro veículo. Com o impacto, ele teve a perna esquerda decepada na altura do joelho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Muriaé prestou atendimento e encaminhou a vítima ao Hospital São Paulo.

O Corpo de Bombeiros e a concessionária EcoRodovias também atuaram no local, auxiliando no socorro e na sinalização da via.

A PRF realizou o registro da ocorrência. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

