Carro invade contramão, bate de frente com caminhão e pega fogo
Motorista do carro era habilitado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro; acidente ocorreu entre as BRs 259 e 116, em Governador Valadares (MG)
Um carro que trafegava na BR-259 para a BR-116, na altura do quilômetro 168, em Governador Valadares (MG), invadiu a contramão, bateu em um caminhão e pegou fogo na noite dessa quinta-feira (20/11).
De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o motorista do caminhão, de idade não divulgada, dirigia da BR-116 à BR-259, quando foi surpreendido pelo automóvel.
O caminhão, que transportava bezerros, teve danos diversos na parte da frente e, logo após a batida, o carro foi consumido pelo incêndio.
Apesar de habilitado, o motorista do automóvel, de idade também não divulgada, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao hospital. Ele liberado com lesões leves.
Dentro do carro, havia uma arma de fogo – pistola Taurus – que foi entregue à equipe de policiais penais que acompanhou a ocorrência.
Já o caminhoneiro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.