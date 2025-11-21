Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um carro que trafegava na BR-259 para a BR-116, na altura do quilômetro 168, em Governador Valadares (MG), invadiu a contramão, bateu em um caminhão e pegou fogo na noite dessa quinta-feira (20/11).

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o motorista do caminhão, de idade não divulgada, dirigia da BR-116 à BR-259, quando foi surpreendido pelo automóvel.

O caminhão, que transportava bezerros, teve danos diversos na parte da frente e, logo após a batida, o carro foi consumido pelo incêndio.

Apesar de habilitado, o motorista do automóvel, de idade também não divulgada, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao hospital. Ele liberado com lesões leves.

Carro invade contramão, bate de frente com caminhão e pega fogo PMMG/Divulgação

Dentro do carro, havia uma arma de fogo – pistola Taurus – que foi entregue à equipe de policiais penais que acompanhou a ocorrência.

Já o caminhoneiro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

