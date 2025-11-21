Assine
COLISÃO FRONTAL

Carro invade contramão, bate de frente com caminhão e pega fogo

Motorista do carro era habilitado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro; acidente ocorreu entre as BRs 259 e 116, em Governador Valadares (MG)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/11/2025 05:57

Carro invade contramão, bate de frente com caminhão e pega fogo
Carro invade contramão, bate de frente com caminhão e pega fogo crédito: PMMG/Divulgação

Um carro que trafegava na BR-259 para a BR-116, na altura do quilômetro 168, em Governador Valadares (MG), invadiu a contramão, bateu em um caminhão e pegou fogo na noite dessa quinta-feira (20/11).

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o motorista do caminhão, de idade não divulgada, dirigia da BR-116 à BR-259, quando foi surpreendido pelo automóvel.

O caminhão, que transportava bezerros, teve danos diversos na parte da frente e, logo após a batida, o carro foi consumido pelo incêndio.

Apesar de habilitado, o motorista do automóvel, de idade também não divulgada, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao hospital. Ele liberado com lesões leves.

Dentro do carro, havia uma arma de fogo – pistola Taurus – que foi entregue à equipe de policiais penais que acompanhou a ocorrência.

Já o caminhoneiro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

