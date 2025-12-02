Chuva provoca falha em semáforos e complica trânsito em avenida de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva forte da manhã desta terça-feira (2/12) em Belo Horizonte provocou falhas em semáforos na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha. No cruzamento com a Rua Major Delfino, no Bairro São Francisco, os equipamentos foram flagrados operando em modo “flash”.

Já no cruzamento seguinte, com a Rua Viana do Castelo, o semáforo funcionava normalmente, mas o fluxo intenso e as condições climáticas contribuíram para o congestionamento. A situação gerou caos especialmente na Rua Major Delfino, por onde passam diversas linhas de ônibus e táxis que usam o corredor do Move na avenida.

No sentido Centro, o trânsito melhora a partir do Viaduto São Francisco, mas, segundo o Google Maps, há lentidão nesse sentido até a portaria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A BHTrans e do Corpo de Bombeiros foram procurados para mais informações sobre a situação do trânsito na capital nesta manhã, mas ainda não retornara. O espaço segue aberto.

