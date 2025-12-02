Assine
CHUVA EM BH

Chuva provoca falha em semáforos e complica trânsito em avenida de BH

Equipamentos entraram em modo intermitente e chuva intensa agravou congestionamento na Pampulha

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/12/2025 07:16

Chuva provoca falha em semáforos e complica trânsito na Antônio Carlos, em BH
Chuva provoca falha em semáforos e complica trânsito na Antônio Carlos, em BH crédito: Melissa Souza/EM/D.A.Press

A chuva forte da manhã desta terça-feira (2/12) em Belo Horizonte provocou falhas em semáforos na Avenida Antônio Carlos, na Região da Pampulha. No cruzamento com a Rua Major Delfino, no Bairro São Francisco, os equipamentos foram flagrados operando em modo “flash”.

Já no cruzamento seguinte, com a Rua Viana do Castelo, o semáforo funcionava normalmente, mas o fluxo intenso e as condições climáticas contribuíram para o congestionamento. A situação gerou caos especialmente na Rua Major Delfino, por onde passam diversas linhas de ônibus e táxis que usam o corredor do Move na avenida.

No sentido Centro, o trânsito melhora a partir do Viaduto São Francisco, mas, segundo o Google Maps, há lentidão nesse sentido até a portaria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A BHTrans e do Corpo de Bombeiros foram procurados para mais informações sobre a situação do trânsito na capital nesta manhã, mas ainda não retornara. O espaço segue aberto.

Tópicos relacionados:

bh bhtrans chuva corpo-de-bombeiros minas-gerais

