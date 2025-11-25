Assine
CAOS E CONFUSÃO

Carreta derruba postes e complica trânsito em Contagem

Fiação arrastada atingiu veículos e via está interditada nesta manhã de terça-feira

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/11/2025 09:00

Carreta derruba postes e complica trânsito no bairro Glória, em Contagem (MG)
Carreta derruba postes e complica trânsito no bairro Glória, em Contagem (MG) crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma carreta derrubou dois postes na manhã desta terça-feira (25/11) na Rua Inglaterra, no bairro Glória, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e provocou transtornos no trânsito da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 5h51. O caminhão teria passado pelo local arrastando a fiação elétrica, o que resultou na queda dos postes sobre dois veículos. Os fios também ficaram presos ao caminhão.

Apesar do susto, não houve feridos. O motorista da carreta permaneceu retido dentro do veículo por medida de segurança, devido ao risco de choque elétrico.

Equipes dos Bombeiros, da Cemig e da TransCon atuam no local. A via está interditada durante os trabalhos, e não há informações sobre o tamanho do congestionamento gerado.

O motorista da carreta permaneceu dentro do veículo devido ao risco de choque elétrico
acidente-de-transito bombeiros cemig contagem grande-bh minas-gerais transcon

