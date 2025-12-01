BH está em alerta para pancadas de chuva e granizo nesta segunda-feira

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva e possibilidade de granizo nesta segunda-feira (1º/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que há possibilidade de precipitação com volume entre 20 a 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O alerta para possibilidade de granizo é válido até as 16h35 desta segunda. Já o aviso para pancadas de chuva vale até as 8h desta terça-feira (1º/12), segundo a Defesa Civil de BH.

Em caso de granizo

Confira as recomendações da Defesa Civil para caso chova granizo:

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo.



Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos.



Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica.



Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores.



Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.