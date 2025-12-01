Assine
ATENÇÃO

Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta-feira (3/12)

Manutenção operacional poderá prejudicar abastecimento em 12 bairros da capital nesta semana; veja quais

01/12/2025 11:34

Veja os bairros de BH que poderão ficar sem água nesta quarta-feira (3/12)
Veja os bairros de BH que poderão ficar sem água nesta quarta-feira (3/12) crédito: FreePik

Bairros em Belo Horizonte (MG) poderão ficar sem água entre quarta (3/12) e quinta-feira (4/12).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional programada na capital pode prejudicar o abastecimento de água.

A Companhia informa que imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.


Bairros afetados:

  • Alta Tensão
  • Alta Tensão I
  • Araguaia
  • Barreiro de Cima
  • Bernadete
  • Bonsucesso
  • Conjunto Bonsucesso
  • Das Indústrias I
  • Flávio Marques Lisboa
  • Milionários
  • Novo das Indústrias
  • Vila Copasa

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

