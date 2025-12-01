Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta-feira (3/12)
Manutenção operacional poderá prejudicar abastecimento em 12 bairros da capital nesta semana; veja quais
compartilheSIGA
Bairros em Belo Horizonte (MG) poderão ficar sem água entre quarta (3/12) e quinta-feira (4/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional programada na capital pode prejudicar o abastecimento de água.
Leia Mais
A Companhia informa que imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Bairros afetados:
- Alta Tensão
- Alta Tensão I
- Araguaia
- Barreiro de Cima
- Bernadete
- Bonsucesso
- Conjunto Bonsucesso
- Das Indústrias I
- Flávio Marques Lisboa
- Milionários
- Novo das Indústrias
- Vila Copasa
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia