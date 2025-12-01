Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta-feira (3/12)

Bairros em Belo Horizonte (MG) poderão ficar sem água entre quarta (3/12) e quinta-feira (4/12).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional programada na capital pode prejudicar o abastecimento de água.

A Companhia informa que imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.



Bairros afetados:

Alta Tensão

Alta Tensão I

Araguaia

Barreiro de Cima

Bernadete

Bonsucesso

Conjunto Bonsucesso

Das Indústrias I

Flávio Marques Lisboa

Milionários

Novo das Indústrias

Vila Copasa

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

