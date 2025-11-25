Oposição leva ao STF disputa sobre fim do referendo da Copasa

Os partidos PT e PSOL levaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Emenda Constitucional 117 de 2025, que extinguiu a exigência de consulta popular para autorizar a desestatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A mudança foi promulgada na semana passada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A ação apresentada ao STF sustenta que a supressão do referendo viola a soberania popular prevista na Constituição mineira e reduz direitos políticos garantidos pela constituinte estadual. Os autores da ação afirmam que a alteração transforma uma regra constitucional em um item sujeito a avaliações conjunturais do governo, o que, segundo eles, fere princípios do Estado Democrático de Direito.

O pedido ao STF inclui solicitação de medida cautelar para suspender imediatamente os efeitos da emenda, evitando que o governo avance no processo de privatização antes do julgamento final.

A PEC foi promulgada pela Mesa Diretora da Assembleia após a votação em plenário, que exige quórum qualificado de três quintos (48 votos) em dois turnos. A contagem na votação final chegou a interromper a sessão por alguns minutos. Em um primeiro momento, o painel eletrônico registrou 47 votos a favor, um a menos do que o necessário para aprovar a proposta. A comemoração de servidores da Copasa durou poucos minutos. Em seguida, o deputado Bruno Engler (PL) declarou voto favorável ao microfone.

A oposição contestou o procedimento e afirmou que o voto foi lançado após o encerramento oficial marcado pela sirene. O deputado Ulysses Gomes (PT) anunciou que a bancada buscaria medidas judiciais para questionar a legalidade da votação.

O presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (MDB), rebateu as críticas e afirmou que o rito seguiu o regimento interno. Segundo ele, é comum que parlamentares registrem votos verbalmente antes da proclamação do resultado e que as imagens confirmam o voto de Engler.

Com a promulgação da Emenda 117, o governo Romeu Zema passa a ter autorização para avançar no projeto de privatização da Copasa sem a consulta popular criada em 2012. A venda da empresa é apresentada pelo Executivo como parte da estratégia para adesão do estado ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), que prevê contrapartidas fiscais de investimentos em infraestrutura, saúde e educação.

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), que compõe a bancada que acionou o STF, afirma que o processo político que antecedeu a aprovação da PEC já apresentava indícios de irregularidades. Segundo ela, a oposição acionou o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para analisar medidas tomadas pelo governo antes mesmo da votação da PEC e do projeto de lei de privatização da Copasa.

Entre os pontos apresentados ao TCE está a contratação de um estudo pela consultoria Ernest Young. Beatriz afirma que a justificativa oficial era avaliar caminhos para a universalização do saneamento, mas que o material continha elementos que, segundo ela, extrapolam análises técnicas. “É muito importante dizer que ilegalidades estão sendo cometidas e que a empresa está sendo tratada já como uma empresa privatizada, sendo que a Assembleia inclusive não votou ainda no projeto da privatização”, afirmou.

Beatriz também menciona reuniões realizadas pelo governo Zema com representantes de instituições financeiras como parte do que classifica como articulação prévia à mudança legal. Para ela, os encontros indicariam a preparação de etapas da privatização antes do debate legislativo ser concluído.