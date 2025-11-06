Assine
PEC DO REFERENDO

Privatização da Copasa: ALMG esclarece voto de Engler

Assembleia defende regularidade do processo após oposição questionar voto que garantiu aprovação da emenda que retira exigência de referendo popular

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
06/11/2025 12:26 - atualizado em 06/11/2025 12:33

Assembleia aprovou o fim da consulta popular para privatizar a Copasa
Privatização da Copasa: ALMG esclarece voto de Bruno Engler crédito: Willian Dias/ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) divulgou, nesta quinta-feira (6/11), uma nota oficial para esclarecer os procedimentos da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retirou da Constituição estadual a exigência de consulta popular para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O comunicado foi emitido após questionamentos de parlamentares da oposição sobre o voto do deputado Bruno Engler (PL), que garantiu a aprovação da matéria.

De acordo com a Casa, as votações no plenário ocorrem por meio de sistema eletrônico e também podem ser validadas por declaração oral de voto, desde que o parlamentar esteja comprovadamente presente no plenário, prática considerada "amplamente utilizada" pela instituição.

A nota afirma que Engler estava no plenário durante a votação e que seu voto favorável, declarado ao microfone, foi reconhecido após análise de registros de presença e imagens da sessão. "Antes de anunciar o resultado definitivo, a Presidência examinou registros eletrônicos de presença, vídeo da reunião e outros elementos probatórios para confirmar sua presença", informou a Assembleia.

A PEC 24/2023 foi aprovada por 48 votos a favor e 22 contrários, exatamente o número mínimo necessário para alcançar o quórum de três quintos exigido para mudanças na Constituição mineira. O resultado foi anunciado após uma breve suspensão da sessão, que começou às 9h e se estendeu até o fim da tarde dessa quarta-feira (5/11).

A oposição, no entanto, contestou a legalidade do procedimento. Deputados afirmam que o voto de Engler foi registrado após o encerramento da votação, sinalizado pela sirene que marca o fim da contagem. 

O presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite (MDB), defendeu a regularidade do processo. “Antes de proclamar o resultado, é comum que parlamentares peçam o registro do voto no microfone. Suspendemos os trabalhos, conferimos as imagens e ficou cristalino o voto do deputado Bruno Engler. Foi tudo feito dentro do regimento”, afirmou.

A aprovação da PEC representa um passo decisivo para o governo de Romeu Zema (Novo), que pretende vender a Copasa como parte da estratégia para aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Com a promulgação da emenda, o Executivo não dependerá mais de autorização popular para avançar na desestatização da companhia.

