Presidente do PV afirma que voto de deputado será tratado internamente

Presidente Osvander Valadão critica voto de correligionário, mas afirma que o assunto será tratado pela legenda e não por outros partidos da federação

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
05/11/2025 21:36

Deputado estadual Betinho Pinto Coelho não seguiu a orientação do Partido Verde e votou a favor da PEC que retira a obrigatoriedade do plebiscito para a privatização da Copasa
Deputado estadual Betinho Pinto Coelho não seguiu a orientação do Partido Verde e votou a favor da PEC que retira a obrigatoriedade do plebiscito para a privatização da Copasa crédito: Guilherme Dardanhan/ALMG

O presidente do PV mineiro, Osvander Valadão, criticou o voto do deputado estadual Betinho Coelho (PV), favorável ao fim do plebiscito para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), mas destacou que o assunto será tratado pela legenda, que faz parte da federação junto ao PT e ao PCdoB.

Logo após a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, realizada nesta quarta-feira (5/11), o deputado federal Rogério Correia (PT) defendeu que fosse negada legenda aos parlamentares da federação que foram favoráveis à proposta.

"Isso não diz respeito a ele (Rogério Correia). Pelas regras da federação, todos os partidos mantêm suas particularidades e individualidades, segundo o estatuto da federação e a lei", afirmou Valadão.

Existe um trâmite interno no partido para que qualquer possível sanção ou reprimenda seja aplicada ao parlamentar. Três dos outros quatro deputados estaduais do partido foram contrários à proposta — Professor Cleiton, Lohanna França e Hely Tarquínio — e Mário Henrique Caixa se ausentou.

"Recentemente tivemos a questão da PEC da Blindagem, em que três deputados votaram a favor. Eles foram expulsos? Terão legendas negadas pelo próprio PT?", questionou, inconformado, Osvander Valadão.

O voto de Betinho Coelho foi classificado como "absurdo completo" e considerado um descumprimento da orientação do partido. "Infelizmente, perdemos por um voto. Isso é muito sério", lamentou.

Na madrugada do último dia 24, quando a PEC foi votada em primeiro turno, Coelho também foi favorável à proposta. Em segundo turno, votado hoje, o texto recebeu o apoio de 48 deputados estaduais, número mínimo para a aprovação da matéria.

