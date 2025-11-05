Aprovada PEC que retira exigência de consulta para privatização da Copasa

Sob protestos nas galerias do plenário, a derrubada da exigência de consulta popular para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas gerais (Copasa) foi aprovada em definitivo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta quarta-feira (5/11). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023 recebeu 48 votos a favor e 22 votos contrários.

A sessão, iniciada às 9h desta quarta, entrou tarde adentro e terminou por volta de 15h, após horas de debates e tentativas de obstrução. O rito de aprovação de uma PEC é diferente do de um projeto de lei comum. Após ser aprovada em dois turnos pela Assembleia Legislativa, com um quórum qualificado de três quintos dos votos dos deputados, a PEC é promulgada pela própria Mesa da Assembleia Legislativa e entra em vigor como Emenda à Constituição Estadual.

A retirada do referendo precisava de, no mínimo, 48 votos entre os 77 deputados da Casa. O presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), não vota.

Os oposicionistas argumentaram que não havia urgência na votação, já que o governo federal prorrogou, em 7 de outubro, o prazo para adesão ao Propag até 2026. Destacaram ainda que a Copasa é uma empresa lucrativa, de relevante papel social, e que experiências de privatização no setor de saneamento em outros estados não trouxeram os resultados prometidos.

Por outro lado, aliados de Zema dizem que a exigência de referendo tornaria inviável qualquer tentativa de privatização até as eleições de 2026, quando, segundo a Justiça Eleitoral, seria a única data possível para realização da consulta. Isso então fragilizaria as tratativas em prol da renegociação da dívida estadual.

A proposta foi aprovada em primeiro turno na madrugada de 24 de outubro, por 52 votos a 18, após uma sessão de votação de dez horas, em meio a uma série de manobras regimentais da oposição e acusações de que o governo Zema buscava aprovar a mudança “na calada da noite”. Como parte do protocolo, a PEC voltou à Comissão Especial, formada em sua maioria por deputados governistas, para a emissão de um parecer de segundo turno, apresentado no dia 28 do mesmo mês e aprovado por quatro votos a um.

O relator da proposta, deputado Gustavo Valadares (PSD), chegou a propor a inclusão da Gasmig no texto antes da votação em segundo turno. No parecer, o parlamentar argumentava que a medida permitiria “criar nova possibilidade de canalização de recursos para o pagamento da dívida do Estado com a União”. Poucas horas depois, o governo recuou. Em nota, o líder do governo na Casa, João Magalhães (MDB), informou que a retirada da Gasmig se deu “diante da necessidade de concentrar esforços no tema central da PEC”.