PEC DA COPASA

Votação na Assembleia tem troca de xingamentos e empurrões entre deputados

Clima esquenta durante votação em segundo turno da proposta que retira exigência de consulta popular para privatização da Copasa

Sílvia Pires
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
05/11/2025 15:52 - atualizado em 05/11/2025 15:55

Projeto voltou à FFO da ALMG
Casa votou projeto que abre caminho para privatização da Copasa crédito: Willian Dias/ALMG

votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023, que retira a obrigatoriedade de referendo popular para a venda da Copasa, foi interrompida na tarde desta quarta-feira (5/11) por uma confusão no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Deputados trocaram empurrões e xingamentos.

Em um momento da sessão, o líder da oposição, Ulysses Gomes (PT), e o governista Gustavo Valadares (PSD) foram vistos trocando hostilidades no meio do plenário. A confusão escalou, e os parlamentares tiveram que ser separados por colegas.

Sob protestos, a sessão, iniciada às 9h desta quarta, atravessa a tarde em meio a manobras da oposição para atrasar a votação.

Privatização da Copasa

Apresentada pelo governador em 2023 e retomada no contexto das discussões da adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), a PEC 24/2023 destrava a venda da Copasa e de sua subsidiária Copanor, responsável pelo abastecimento no Norte e Noroeste do estado, ao deixar a decisão de uma possível privatização apenas nas mãos dos parlamentares.

A retirada do referendo precisa de, no mínimo, 48 votos entre os 77 deputados da Casa. O presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), não vota.

O plano de Zema é utilizar os recursos obtidos com a venda da empresa, junto à federalização de outros ativos, para amortizar os juros da dívida mineira, estimada em R$ 172 bilhões. Com isso, Minas passaria a ter o saldo restante parcelado por até 30 anos, com juros menores, o que daria fôlego às contas públicas.

Paralelamente à PEC, tramita na Casa o PL 4.380/2025, que trata especificamente das regras para a negociação de ações da empresa e dará, se aprovado, o aval definitivo à privatização. O texto, também de autoria do governador, aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com tramitação prevista para avançar só depois da derrubada da exigência de referendo popular.

almg copasa propag zema

