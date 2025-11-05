Vereador propõe renomear parque em BH em homenagem ao Clube da Esquina

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador Pedro Rousseff (PT) protocolou, nessa terça-feira (4/11), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um projeto de lei que propõe renomear o Parque Municipal Fort Lauderdale, localizado entre os bairros Comiteco e Mangabeiras, na Região Centro-Sul, para “Parque Municipal Clube da Esquina”.

A proposta surge em meio à comoção pela morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do movimento, ocorrida no último domingo (2/11).

De acordo com o texto apresentado, a mudança busca reconhecer e valorizar o legado cultural do Clube da Esquina, movimento nascido nas esquinas do bairro Santa Tereza, na capital mineira, e que projetou Belo Horizonte no cenário musical nacional e internacional.

Na justificativa, Rousseff destaca que o Clube da Esquina “representou uma autêntica síntese da alma mineira: introspectiva e universal, simples e sofisticada”. O projeto também dedica a homenagem diretamente a Lô Borges, que morreu aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. “Lô foi símbolo de uma geração que acreditou no poder transformador da arte e da amizade”, diz o texto.

Amigos e admiradores de Lô Borges se reuniram, no fim da tarde desta segunda-feira (3/11), em Santa Tereza para homenagear o cantor e compositor morto no domingo em decorrência de intoxicação medicamentosa. Túlio Santos/EM/D.A.Press A homenagem ocorreu na famosa esquina que deu origem ao Clube da Esquina, entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Santa Tereza. Túlio Santos/EM/D.A.Press O público levou flores e velas, que foram colocadas na esquina que deu origem ao movimento musical. Túlio Santos/EM/D.A.Press A multidão era formada por fãs de todas as idades, dos contemporâneos do artista às gerações mais novas. Túlio Santos/EM/D.A.Press Uma tenda foi montada próximo ao cruzamento das ruas, onde artistas se reuniram para uma 'Cantoria em homenagem' a Lô Borges Túlio Santos/EM/D.A.Press Entre os músicos que se apresentaram estavam Marcelo Dande, Felipe Bedetti, Gabriel Guedes e Rodrigo Borges, sobrinho de Lô. Túlio Santos/EM/D.A.Press Também se apresentou Marilton Borges, irmão de Lô e responsável por dar o apelido ao cantor e compositor, cujo nome de batismo é Salomão Borges Filho. Túlio Santos/EM/D.A.Press Desde que Lô foi internado, em 17 de outubro, moradores de Santa Tereza organizaram correntes de oração. A comunicação era feita por grupos de WhatsApp. Não houve encontros presenciais, mas, no horário determinado, as pessoas faziam orações em suas casas. Túlio Santos/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Para ser aprovada, a proposta precisa do voto favorável de pelo menos 21 dos 41 vereadores e, depois, da sanção do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

O músico foi velado nesta segunda-feira (4/11), no Palácio das Artes, em uma cerimônia marcada por homenagens de familiares, amigos e fãs. Lô Borges estava internado desde 17 de outubro, em Belo Horizonte, após apresentar um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante o tratamento, passou por uma traqueostomia e sessões de hemodiálise.