Vereador propõe renomear parque em BH em homenagem ao Clube da Esquina
Projeto foi protocolado após a morte de Lô Borges, ícone do movimento musical mineiro
O vereador Pedro Rousseff (PT) protocolou, nessa terça-feira (4/11), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um projeto de lei que propõe renomear o Parque Municipal Fort Lauderdale, localizado entre os bairros Comiteco e Mangabeiras, na Região Centro-Sul, para “Parque Municipal Clube da Esquina”.
A proposta surge em meio à comoção pela morte do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do movimento, ocorrida no último domingo (2/11).
De acordo com o texto apresentado, a mudança busca reconhecer e valorizar o legado cultural do Clube da Esquina, movimento nascido nas esquinas do bairro Santa Tereza, na capital mineira, e que projetou Belo Horizonte no cenário musical nacional e internacional.
Na justificativa, Rousseff destaca que o Clube da Esquina “representou uma autêntica síntese da alma mineira: introspectiva e universal, simples e sofisticada”. O projeto também dedica a homenagem diretamente a Lô Borges, que morreu aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. “Lô foi símbolo de uma geração que acreditou no poder transformador da arte e da amizade”, diz o texto.
Para ser aprovada, a proposta precisa do voto favorável de pelo menos 21 dos 41 vereadores e, depois, da sanção do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).
O músico foi velado nesta segunda-feira (4/11), no Palácio das Artes, em uma cerimônia marcada por homenagens de familiares, amigos e fãs. Lô Borges estava internado desde 17 de outubro, em Belo Horizonte, após apresentar um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante o tratamento, passou por uma traqueostomia e sessões de hemodiálise.