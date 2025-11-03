Gabriel Azevedo sugere par de tênis de bronze em homenagem a Lô Borges

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente estadual do MDB e ex-vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, e o ex-vice-governador Paulo Brant (PSB) protocolaram nesta segunda-feira (3/11), na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), uma sugestão de uma estátua de bronze em homenagem a Lô Borges.

A ideia é instalar na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste da capital, o par de tênis em bronze que está na capa do disco "Lô Borges" (1972), um dos mais famosos do artista.

Os dois sugerem custear a homenagem com aqueles que tiverem interesse na manifestação e deixa aberta a possibilidade para outras ideias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local escolhido é onde, na década de 1970, Lô Borges, Márcio Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant, Toninho Horta, Beto Guedes e Flávio Venturini começaram o movimento que viria a ser conhecido como Clube da Esquina.

Carreira de Lô Borges

Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60 na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis.

Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da Esquina" (1972), com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.

Teve como grandes parceiros, além de Milton, Márcio Borges, seu irmão, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis e Zeca Baleiro.

Dentre seus sucessos estão "Paisagem na janela", "O trem azul", "Um girassol da cor de seu cabelo", "Para Lennon e McCartney" e "Aos barões".