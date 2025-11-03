Jovens de Congonhas lançam movimento para renovar debate político local
Primeiro evento propõe aproximar população e poder público em um diálogo sobre os caminhos do desenvolvimento local
Congonhas, na Região Central de Minas, se prepara para um encontro que promete agitar o debate público e colocar a juventude no centro das discussões sobre o futuro da cidade. Nesta sexta-feira (7/11), a partir das 8h, o Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimenta, no Complexo da Romaria, recebe o evento “Discutir Política: Congonhas em Movimento”, uma iniciativa do recém-criado Move Congonhas, movimento suprapartidário formado por jovens da cidade que acreditam na força da comunidade para transformar realidades.
As inscrições para o evento, gratuito, podem ser realizadas através do Sympla.
A proposta é abrir espaço para o diálogo, a formação cidadã e a construção coletiva de soluções que tornem Congonhas “mais justa, inovadora e conectada”. A programação reunirá lideranças políticas, representantes da sociedade civil, acadêmicos e cidadãos engajados, em um esforço conjunto para repensar os rumos do desenvolvimento local.
O encontro pretende ainda ser um convite à participação. A ideia é aproximar gestores públicos da população, criando pontes entre quem formula políticas e quem vive seus impactos no dia a dia. Nesse cenário, o Move Congonhas quer reforçar o protagonismo da juventude e o diálogo entre gerações.
Serviço
- Data: Sexta-feira (7/11)
- Horário: A partir das 8h
- Local: Teatro Municipal Dom Silvério – Complexo da Romaria