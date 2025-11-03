Assine
overlay
Início Política
RENOVAÇÃO

Jovens de Congonhas lançam movimento para renovar debate político local

Primeiro evento propõe aproximar população e poder público em um diálogo sobre os caminhos do desenvolvimento local

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/11/2025 14:12

compartilhe

SIGA
x
Participantes do Move Congonhas preparam o primeiro encontro do movimento, marcado para o Teatro Municipal Dom Silvério, no Complexo da Romaria
Participantes do Move Congonhas preparam o primeiro encontro do movimento, marcado para o Teatro Municipal Dom Silvério, no Complexo da Romaria crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Congonhas, na Região Central de Minas, se prepara para um encontro que promete agitar o debate público e colocar a juventude no centro das discussões sobre o futuro da cidade. Nesta sexta-feira (7/11), a partir das 8h, o Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimenta, no Complexo da Romaria, recebe o evento “Discutir Política: Congonhas em Movimento”, uma iniciativa do recém-criado Move Congonhas, movimento suprapartidário formado por jovens da cidade que acreditam na força da comunidade para transformar realidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As inscrições para o evento, gratuito, podem ser realizadas através do Sympla.

Leia Mais

A proposta é abrir espaço para o diálogo, a formação cidadã e a construção coletiva de soluções que tornem Congonhas “mais justa, inovadora e conectada”. A programação reunirá lideranças políticas, representantes da sociedade civil, acadêmicos e cidadãos engajados, em um esforço conjunto para repensar os rumos do desenvolvimento local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O encontro pretende ainda ser um convite à participação. A ideia é aproximar gestores públicos da população, criando pontes entre quem formula políticas e quem vive seus impactos no dia a dia. Nesse cenário, o Move Congonhas quer reforçar o protagonismo da juventude e o diálogo entre gerações.

Serviço 

  • Data: Sexta-feira (7/11)
  • Horário: A partir das 8h
  • Local: Teatro Municipal Dom Silvério – Complexo da Romaria

Tópicos relacionados:

congonhas jovens minas-gerais politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay