Vereador faz abaixo-assinado para mudar nome de praça para Lô Borges

O vereador Bruno Pedralva (PT), amigos, fãs e moradores de Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, estão promovendo um abaixo-assinado para alterar o nome da Praça Ernesto Tassini — que fica a poucos metros da esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, onde teve início o Clube da Esquina — para Praça Lô Borges.

O cantor mineiro morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, devido a intoxicação medicamentosa.

O petista afirmou que, assim que tiver a concordância da maioria dos moradores do local, vai apresentar a proposta no Legislativo municipal.

“Santa Tereza tem muitas histórias lindas, mas, com certeza, a família Borges e o legado do Clube da Esquina são a mais importantes delas, levando Santa Tereza a ser conhecida em todo o Brasil e no mundo”, diz Martins, que também é morador do local.

O vereador Bruno Pedralva (PT) se comprometeu a apresentar o abaixo-assinado e o projeto de lei para a mudança.

“Com a proposta de revitalização do espaço, que é um local frequentado pelo Lô, pela família Borges e por todo o movimento cultural de Santa Tereza e de Belo Horizonte. Já dialogamos com o Orlando, que achou ótima a ideia”, afirma o vereador.

Além da mudança do nome da praça, foi entregue à Prefeitura de Belo Horizonte um pedido para a instalação de uma escultura de bronze dos tênis que estampam a capa do álbum Lô Borges (1972), na esquina em que o cantor e os amigos se encontravam no início da carreira.