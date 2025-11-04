Brasil tem 2.452 pessoas com sobrenome Lula e 241 com Bolsonaro

O Censo Demográfico contabilizou 241 pessoas com o sobrenome Bolsonaro no Brasil em 2022, de acordo com dados divulgados nesta terça (4/11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). À época, o país era governado por Jair Bolsonaro (PL).

O sobrenome do ex-presidente está longe de ser um dos mais comuns. Correspondia a apenas 0,0001% do total identificado no Censo. As informações constam em um um site do IBGE chamado Nomes no Brasil e podem ser consultadas no endereço: https://censo2022.ibge.gov.br/nomes.

O recenseamento também contabilizou 2.452 habitantes com o sobrenome Lula. Ele tampouco estava entre os mais mais frequentes -era equivalente a 0,001% do total. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputou as eleições de 2022, vencendo Bolsonaro.

Segundo informações publicadas em perfis do petista nas redes sociais, ele incluiu o apelido Lula em seu registro, no cartório, em 1982. O objetivo teria sido facilitar a identificação em urnas e cédulas de votação.

De acordo com o Censo, Lula era o primeiro nome de 220 habitantes em 2022. Bolsonaro não aparece na lista de nomes da pesquisa, apenas na relação de sobrenomes.