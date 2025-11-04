Assine
OPERAÇÃO CONTENÇÃO

Lula avalia operação no Rio como 'desastrosa': 'Matança'

Ação que matou 121 pessoas na terça-feira passada (28/10), incluindo quatro policiais, foi a mais letal da história do Rio de Janeiro

04/11/2025 15:24 - atualizado em 04/11/2025 15:25

Lula e seu vígor físico e disposição para a disputa em 2026 o colocam no patamar de grandes líderes octagenários
Lula está em Belém (PA) para eventos que precedem a COP 30 crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou negativamente a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4/11), em Belém (PA).

A ação que matou 121 pessoas na terça-feira passada (28/10), incluindo quatro policiais, foi a mais letal da história do Rio.

"Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve matança", disse, em entrevista à Associated Press e Reuters.

Ele contrapôs o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que afirmou que a operação foi um sucesso e reforçou que as únicas vítimas foram os quatro policiais falecidos durante o confronto.

"O dado concreto é que, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar a operação um sucesso, mas, do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa", completou o presidente.

Investigação

Conforme Lula, o governo articula a participação da Polícia Federal na investigação das mortes durante a ação policial. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que todas as provas materiais da operação sejam conservadas.

Moraes é relator da ADPF das Favelas e atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União (DPU). No processo, o Supremo determina condições para a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro.

