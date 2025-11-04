Zema diz que governo Lula 'parece querer acobertar criminosos’

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a falar sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro nesta terça-feira (4/11), durante o lançamento do projeto Minas Bilíngue, em Belo Horizonte, e criticou o governo Lula (PT).

"Me parece que é um governo que tem um viés, infelizmente, de certa maneira, de acobertar criminosos", avaliou o chefe do Executivo mineiro, pré-candidato à presidência.

Ele ainda reagiu ao pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que as provas materiais da operação sejam rigorosamente preservadas.

“Tudo precisa ser transparente, mas eu gostaria também que o ministro Alexandre de Moraes e todos que questionam essa operação pedissem detalhamentos quando temos inocentes morrendo. Porque foram pedir detalhamento de criminosos que perderam a vida. Está claríssimo que quem estava lá no Rio de Janeiro e perdeu a vida, excluindo os quatro profissionais de segurança pública, eram pessoas com longa ficha criminal”, disse.

Zema cobrou que inocentes recebam “o mesmo tratamento”. “Isso realmente me deixa muito indignado. Você sempre lamentar vidas perdidas de criminosos e não lamentar vidas perdidas de inocentes... Eu, pessoalmente, discordo disso”.

Apoio a Cláudio Castro

O mineiro viajou ao Rio de Janeiro para apoiar o governador fluminense, Cláudio Castro (PL), ao lado de outros governadores de direita, como Ronaldo Caiado (União-GO) e Ratinho Jr. (PSD-PR). Hoje, reforçou a solidariedade e cobrou ações do governo Lula.

“Minas dará todo o apoio quando for solicitado. Deixamos isso claro para o governador Cláudio Castro. Apesar de que, no meu entender, quem tem muito mais poder e deveria dar apoio é o governo federal. Ele tem blindados, Exército, Força Aérea e Marinha”, completou.