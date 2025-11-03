Assine
CORRIDA ELEITORAL

Gabriel Azevedo será candidato do MDB ao governo de Minas

Com a pré-candidatura dele, que será oficialmente anunciada nesta terça-feira (4/11), já serão três os postulantes ao cargo de chefe do Executivo do Estado

03/11/2025 22:58

Gabriel Azevedo participou do debate realizado pela TV Alterosa e Estado de Minas com os postulantes à Prefeitura de Belo Horizonte
Gabriel Azevedo foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte em 2024 crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O MDB terá candidato próprio ao governo de Minas Gerais em 2026. Quem representará o partido na corrida eleitoral pelo estado será Gabriel Azevedo: a pré-candidatura dele será oficialmente anunciada nesta terça-feira (4/11), em um evento em Belo Horizonte que contará com lideranças da legenda. O mineiro conta com o aval do deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

Com o lançamento de Gabriel Azevedo, serão três os pré-candidatos ao cargo de chefe do Poder Executivo de Minas Gerais. Os outros dois nomes são o do atual governador Mateus Simões, que recentemente trocou o Novo pelo PSD, e o do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).

Há expectativas de que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) também entrem na disputa pelo governo do estado. Porém, até o momento, nenhum dos dois se lançou na corrida eleitoral. Outro possível postulante ao cargo é o senador Rodrigo Pacheco (PSB), que, do mesmo modo, também não se confirmou como pré-candidato.

Nesse cenário, Gabriel Azevedo tende a se lançar como opção de centro, sem vínculos diretos com o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou com o PL do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A pré-candidatura dele também afasta a possibilidade de o MDB integrar a chapa de outra legenda ao governo do Estado.

Vereador e candidato a prefeito

Gabriel Azevedo foi vereador de Belo Horizonte por dois mandatos, entre 2017 e 2024, e chegou a presidir a Câmara Municipal de 2023 a 2024. Nas últimas eleições, disputou a prefeitura da capital mineira, mas ficou em quarto lugar no pleito, com 133.728 votos, atrás de Fuad Noman (PSB), Bruno Engler (PL) e Mauro Tramonte (Republicanos), respectivamente.

Atualmente, Gabriel Azevedo é presidente do MDB de Belo Horizonte e da Fundação Ulysses Guimarães em Minas Gerais. Anteriormente, atuou como subsecretário de Estado no Governo de Minas Gerais, entre 2011 e 2014. Ele tem 39 anos e é natural da capital mineira.

