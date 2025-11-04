Governo de Minas doa Hospital de Divinópolis para a União

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Governo de Minas anunciou, nessa segunda-feira (3/11), que doará o imóvel do Hospital Regional de Divinópolis (HRDV) à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Segundo nota do Executivo, a medida visa possibilitar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) assuma a gestão e acelere a inauguração da unidade de saúde.

A decisão foi definida após alinhamento entre o governador Romeu Zema (Novo) e o ministro da Educação, Camilo Santana, em 29 de outubro. Com a transferência da propriedade, a Ebserh poderá equipar a unidade e formalizar os contratos necessários para a operação do hospital, que funcionará como unidade universitária.

"Decidimos, em comum acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, que o Hospital Regional de Divinópolis ficará subordinado no guarda-chuva da UFSJ. Para que isso aconteça, estamos providenciando a doação não só do imóvel, mas de todos os equipamentos para a Ebserh, que é a entidade que administra os hospitais universitários em todo o Brasil", afirmou o governador Romeu Zema, em nota.

O imóvel, com 17 mil metros quadrados de área construída e avaliado em R$ 184 milhões, será removido da lista de imóveis do Projeto de Lei nº 3.733/2025, que autoriza a transferência de bens imóveis, autarquias e fundações públicas estaduais para a União no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

De acordo com o governo, o hospital foi projetado para atender casos de média e alta complexidade em 54 municípios da região Centro-Oeste. A estrutura prevista inclui 202 leitos. O perfil de atendimento abrangerá obstetrícia, centro de parto normal e clínicas cirúrgicas em áreas como cardiologia, neurologia, ortopedia e pediatria.

Conforme informado pelo governo, R$ 40 milhões destinados à conclusão da obra são provenientes do acordo de reparação da Vale, referente ao rompimento da barragem em Brumadinho, ocorrido em 2019.