Assine
overlay
Início Política
DIVINÓPOLIS

Ministro da Educação e Zema avançam em conversas para doação de hospital

Governador mineiro se comprometeu a enviar projeto que doa o hospital regional de Divinópolis à Universidade Federal de São João Del-Rei

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/10/2025 21:16

compartilhe

SIGA
x
Governador Romeu Zema se compromete a doar o hospital regional de Divinópolis para a Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ)
Governador Romeu Zema se compromete a doar o hospital regional de Divinópolis para a Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) crédito: Divulgacao/PMD

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), avançaram nesta quarta-feira (29/10) em conversas para que o prédio do hospital regional de Divinópolis seja doado para a Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O ministro Camilo Santana conseguiu resolver uma das questões mais importantes que estava impedindo o avanço das tratativas. Estamos tomando todas as providências necessárias como a aquisição de equipamentos, dimensionamento de pessoal, preparando os contratos, mas sem a doação do hospital para a universidade é impossível celebrar o contrato”, afirmou Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Leia Mais

Participaram de uma reunião na sede da empresa, em Brasília, o reitor da UFSJ, Marcelo Andrade; a secretária Nacional de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, Gleide Andrade; prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo e prefeito de outros municípios próximos. As conversas buscam preparar o hospital para que entre em funcionamento.

A Ebserh realizou o dimensionamento de funcionários necessários para que os quase 200 leitos funcionem. O governo mineiro repassou R$ 85 milhões para aquisição de mobiliário e equipamentos. Cabe à universidade tomar as providências administrativas para receber a unidade e formalizar o contrato de gestão com a Ebserh.

“É uma região que hoje só conta com um hospital de média e alta complexidade. Além do hospital universitário cumprir uma função de formar e ser campo de prática, ele vai resolver este gargalo porque só se depende de um hospital. Vamos resolver o sofrimento das pessoas que aguardam em filas”, destaca Gleide Andrade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

novo romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay